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Körfez’de sıfır atık eğitimi

KOCAELİ HABERLERİ  | 09.03.2020 16:46 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Belediyesi ve Körfez Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile ilçede bulunan eğitim kurumları yöneticilerine sıfır atık eğitimi verildi.Körfez’de bulunan eğitim kurumları yöneticileri, sıfır atık konusunda bilgilendirildi.

Körfez’de sıfır atık eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Belediyesi ve Körfez Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile ilçede bulunan eğitim kurumları yöneticilerine sıfır atık eğitimi verildi.
Körfez’de bulunan eğitim kurumları yöneticileri, sıfır atık konusunda bilgilendirildi. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleşen eğitime, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çevre yetkilileri, Körfez’de bulunan eğitim kurumlarının yöneticileri ve Körfez Belediyesi çevre birimi görevlileri katılım sağladı. Yaşanılabilir bir Kocaeli için, yaşanılabilir bir Türkiye için atıkların geri dönüşüme kazandırılmasını ifade eden yetkililer, “Yaşadığımız bu kenti, güzelliklerini tahrip etmeden gelecek nesillere aktarmak bizim öncelikli görevimiz. Vatandaşlarımızdan, gençlerimizden ricamız, çöpleri yere değil, geri dönüşüm kutularına atmaları. Amacımız atıkların doğa ile değil, geri dönüşüm kutuları ile buluşması” ifadelerine yer verdiler.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma Ekipleri, Körfez’in belirli noktalara koyduğu atık kutularıyla, pet şişe, ambalaj atıkları, tekstil atıkları, cam şişe gibi atıkları ayrıştırarak topluyor. Bu kapsamda etrafa rast gele bırakılan ve kötü görüntü oluşturan hacimli atıklar için de 2 mobil ekip oluşturdu.

Körfez’de sıfır atık eğitimi

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