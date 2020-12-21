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Körfez’de sokağa çıkma kısıtlamasında yoğun mesai

KOCAELİ HABERLERİ  | 21.12.2020 13:27 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ilçe genelindeki ana caddeler köpüklü suyla yıkadı, çöp konteynerleri dezenfekte etti.

Körfez Belediyesi hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ilçe genelindeki ana caddeler köpüklü suyla yıkadı, çöp konteynerleri dezenfekte etti. İlçede yaşayan sokak hayvanları da unutulmadı.
Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yoğun mesai yaparak, ilçe genelindeki ana caddeler köpüklü suyla yıkadı, çöp konteyerlerini de dezenfekte etti. 19 Aralık Cumartesi günü sabah saatlerinde başlayan çalışma, 20 Aralık Pazar günü de devam etti. Önceki hafta Ağadere Caddesi ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi başta olmak üzere ana caddelerde çalışma yürüten ekipler, geçtiğimiz hafta sonu da Hacı Osman Mahallesi, Hereke ve Fatih Mahallesi’nde çalışma yürüttü. Ana caddeler dışında bu caddeler üzerindeki yolcu duraklarını da dezenfekte eden ekipler, yıkama çalışmalarında sabunlu su kullandı. Ayrıca kaldırımlar da ekipler tarafından fırçalandı. Cadde yıkama işlemleri dışında 4 mahalledeki çöp konteynırları da özel araçla yıkanarak daha temiz hale getirildi.
Öte yandan, Körfez Belediyesi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaralı durumdaki hayvanların bakımlarını gerçekleştirirken, ilçe genelindeki belirli noktalara da yem bırakıyor. Özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde ilçe genelindeki 41 noktaya mama bırakan ekipler, su kapları da koyarak onların yanında yer alıyor.

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