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Körfez’de sorunlar çözüme kavuşturuluyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.05.2020 16:11 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi, bir yandan korona virüs ile mücadelede gerekli adımları atarken, diğer yandan ise Körfez’in sorunlarını çözmeye devam ediyor.Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, ilçe merkezi başta olmak üzere, tüm mahallelerdeki eksiklikler tespit edilerek gerekli müdahaleler yapılıyor.

Körfez Belediyesi, bir yandan korona virüs ile mücadelede gerekli adımları atarken, diğer yandan ise Körfez’in sorunlarını çözmeye devam ediyor.
Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, ilçe merkezi başta olmak üzere, tüm mahallelerdeki eksiklikler tespit edilerek gerekli müdahaleler yapılıyor. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten asfalt yama ekiplerince, Yeniyalı Mahallesi Hızır Reis Caddesi üzerinde eksik görülen noktalarda düzenlemeler yapıldı. Kış aylarında yıpranan ve deforme olan yolda asfalt yama işlemi yaparak kullanıma uygun hale getirildi.
Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, ilçe genelindeki yollarda düzenleme çalışmalarının belirli bir takvim içinde devam edeceğini belirterek, “Hedefimiz Körfez’deki ulaşım ağını genişletirken, mevcut yolarlıda daha modernize hale getirmek” ifadelerini yer verdiler.

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