YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Körfez’de vatandaşlara 5 bin maske dağıtıldı

Körfez’de vatandaşlara 5 bin maske dağıtıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.04.2020 11:13 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşlara 5 bin adet maske dağıttı.Körfez Belediyesi, market ve pazar yerlerinde maske takılmasının zorunlu hale getirilmesinin ardından harekete geçti.

Körfez’de vatandaşlara 5 bin maske dağıtıldı

Körfez Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşlara 5 bin adet maske dağıttı.
Körfez Belediyesi, market ve pazar yerlerinde maske takılmasının zorunlu hale getirilmesinin ardından harekete geçti. İlçe genelindeki tüm pazar yerlerinde denetimleri sıklaştıran zabıta ekipleri, hem pazara gelen vatandaşlara hem de pazar esnafına ücretsiz maske dağıttı. Zabıta ekipleri de sosyal mesafe konusunda hem vatandaşlara hem de pazarcı esnafına uyarılarda bulundu. Pazar girişleri dışında kent içinde kurulan noktalarda vatandaşlara maske dağıtımı da yapıldı. Tütünçiftik, Yarımca ve Hereke’de kurulan stantlarda vatandaşlara maske dağıtımı gerçekleştirilirken, bilgilendirmelerde de bulunuldu.
İlk etapta 5 bin maske dağıtıldığını belirten Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Esnaflarımız ile birlikte kent genelinde vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske dağıtımı sürdüreceğiz” dedi.

Körfez’de vatandaşlara 5 bin maske dağıtıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tekirdağ Şehir Hastanesi bağlantı yolu çalışmaları başladı

Tekirdağ Şehir Hastanesi bağlantı yolu çalışmaları başladı

Diyarbakır’da toplu taşıma araçları hergün dezenfekte ediliyor

Diyarbakır’da toplu taşıma araçları hergün dezenfekte ediliyor

Manisa il sınırında uygulama; araçlar geri gönderiliyor

Manisa il sınırında uygulama; araçlar geri gönderiliyor

Yaşlıların maaşları ve ihtiyaçlıların destek ödemeleri evlerine götürülüyor

Yaşlıların maaşları ve ihtiyaçlıların destek ödemeleri evlerine götürülüyor

Marmaris’te makilik alanda yangın çıktı

Marmaris’te makilik alanda yangın çıktı

Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

Kocaeli Namaz Vakitleri 5 Nisan Pazar

İmsak
05:02
Sabah
06:30
Öğle
13:08
İkindi
16:44
Akşam
19:36
Yatsı
20:58

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Pazar

Şifa Eczanesi
Darica
Eriş Eczanesi
Izmit
Demet Eczanesi
Korfez
Deniz Eczanesi
Golcuk
Şirintepe Eczanesi
Izmit
İskele Eczanesi
Dilovasi
Yeşilova Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmit’te 3 ay boyunca pazarcı esnafından tezgah kirası alınmayacak

İzmit’te 3 ay boyunca pazarcı esnafından tezgah kirası alınmayacak

Başkan Söğüt yeni müdürü ağırladı

Başkan Söğüt yeni müdürü ağırladı

Nurullah Genç, “Çocuklarınıza ateş ve toprak medeniyetini kodlayın”

Nurullah Genç, “Çocuklarınıza ateş ve toprak medeniyetini kodlayın”

Kaldırımda Yürürken Ticari Araç Çarpan Kadın Yaralandı

Kaldırımda Yürürken Ticari Araç Çarpan Kadın Yaralandı

Geleceğin Yıldızları Körfez Futbol Akademisinden Yetişecek

Geleceğin Yıldızları Körfez Futbol Akademisinden Yetişecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.