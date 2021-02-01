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Körfez’de yeni mescidin iç tefrişatı tamamlandı

01.02.2021 14:11 | Son Güncelleme:
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Körfez Belediyesi tarafından bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda yapımı tamamlanan Atalar Mahalle Mescidi’nin iç tefrişatı da tamamlandıKörfez’de bulunan tüm cami ve ibadethanelerin bakım, onarım, temizliği gibi pek çok alanda çalışmalarını yürüten Körfez Belediyesi, halkın talep ve istekleri doğrultusunda da Atalar Mahallesi’nde mescit yapımını tamamladı.

Körfez Belediyesi tarafından bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda yapımı tamamlanan Atalar Mahalle Mescidi’nin iç tefrişatı da tamamlandı
Körfez’de bulunan tüm cami ve ibadethanelerin bakım, onarım, temizliği gibi pek çok alanda çalışmalarını yürüten Körfez Belediyesi, halkın talep ve istekleri doğrultusunda da Atalar Mahallesi’nde mescit yapımını tamamladı. Pandemi süreci dolayısıyla da kullanıma açılmayan mescit içerisindeki iç tefrişat çalışmaları da tamamlanarak hazır hale getirildi. Ekipler, mescit içerisinde bulunan mihrap, minber, şadırvan oturaklarının ve ayakkabılık yapım işini tamamladı. Mescidin kısa süre içerisinde hizmete açılacağı belirtildi.

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