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Körfez’de yeşil alanlar arttırılıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 14.12.2020 14:15 | Son Güncelleme

Körfez’de otoban kenarındaki kötü görünümlü alanlarda peyzaj çalışmaları başlatıldı.

Körfez’de yeşil alanlar arttırılıyor

Körfez’de otoban kenarındaki kötü görünümlü alanlarda peyzaj çalışmaları başlatıldı. Yapımına başlanan peyzaj çalışmaları ile Körfez’de yeşil alanlar arttırılacak.
Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki peyzaj ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler son olarak Hacı Osman Mahallesi’nde de Morlale Sokak üzerinde bulunan ve otoban kenarında kötü bir görünümdeki alanda peyzaj çalışmaları başlattı. Düzenlenen alan önce yeşillendirilecek ve ağaçlandırma çalışması yapılacak.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de çalışmaların devam ettiği bölgede incelemelerde bulundu. Park ve Bahçeler Müdürü Şahin Yılmaz’dan çalışmalar hakkında bilgiler alan Söğüt, “İlçe genelinde boş ve kötü görünümdeki alanları yeşillendiriyoruz. Bunların sayısını her geçen gün arttıracağız” dedi.

Körfez’de yeşil alanlar arttırılıyor

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