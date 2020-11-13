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Körfez’de yollar güvenli ve konforlu hale getiriliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 13.11.2020 18:22 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi, vatandaşların talepleri doğrultusunda ve belirlenen programlar dâhilinde yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Kentin dört bir yanında çalışma yürüten Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sağlam ve kalıcı çözümler üretmek için yol yapım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Körfez’de yollar güvenli ve konforlu hale getiriliyor

Körfez Belediyesi, vatandaşların talepleri doğrultusunda ve belirlenen programlar dâhilinde yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kentin dört bir yanında çalışma yürüten Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sağlam ve kalıcı çözümler üretmek için yol yapım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgeler başta olmak üzere, ara sokaklarda asfalta kavuşuyor. Araç ve yaya trafiğini daha güvenli, daha konforlu hale getirmek için çalışmalarını sürdüren ekipler son olarak Hereke Cumhuriyet Mahallesi’ne bağlı, Karagöz, Katmer, Arif, Arşin, Taksim ve Mesken sokaklarda bin 500 metre uzunluğunda, 2 bin 700 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.
Kentin dört bir yanında ulaşım ağını kolaylaştıracak adımlar atan Körfez Belediyesi, belirlen program dâhilinde Çamlıtepe Mahallesi’nde de asfalt serim çalışması gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, Öğretmenler Caddesi ve Akıncı Sokak’a bin 200 ton sıcak asfalt atılacak. Yetkililer, çalışmaların süratle tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını kaydetti.

Körfez’de yollar güvenli ve konforlu hale getiriliyor

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