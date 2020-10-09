YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Körfez’den Azerbaycan’a dev destek

Körfez’den Azerbaycan’a dev destek

KOCAELİ HABERLERİ  | 09.10.2020 16:11 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi, kardeş ülke Azerbaycan’a destek vermek amacıyla hizmet binasına dev bir Azerbaycan bayrağı astı.Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde geçtiğimiz hafta düzenlenen meclis toplantısında tüm siyasi partiler tek vücut olmuş, Azerbaycan’a destek mesajları vermişti.

Körfez’den Azerbaycan’a dev destek

Körfez Belediyesi, kardeş ülke Azerbaycan’a destek vermek amacıyla hizmet binasına dev bir Azerbaycan bayrağı astı.
Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde geçtiğimiz hafta düzenlenen meclis toplantısında tüm siyasi partiler tek vücut olmuş, Azerbaycan’a destek mesajları vermişti. Dün de Körfez Belediyesi’nin hizmet binasına dev Azerbaycan bayrağı asıldı. ‘İki devlet, tek millet’ diyerek Azerbaycan’ın her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Şener Söğüt, “Yüreğimiz, dualarımız Azerbaycanlı kardeşlerimizle. Azerbaycan Ordusu’nun verdikleri haklı mücadeleden zaferle ayrılacağından asla şüphemiz yok. Canları pahasına vatan toprağı Karabağ’da Azerbaycan bayrağını dalgalandıracaklardır” dedi.

Körfez’den Azerbaycan’a dev destek

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor! Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
En Çok Okunan Yerel Haberler
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Enfeksiyon tespiti yapan akıllı bebek bezi Migros mağazalarında
Enfeksiyon tespiti yapan akıllı bebek bezi Migros mağazalarında
Sağlık çalışanları Antalya'daki kamplarda buluşuyor
Sağlık çalışanları Antalya'daki kamplarda buluşuyor
Lösemi tedavisi gören Ada'nın "uçma" hayali gerçek oluyor
Lösemi tedavisi gören Ada'nın "uçma" hayali gerçek oluyor
Kazara tüfekle yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Kazara tüfekle yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Kocaeli Namaz Vakitleri 9 Ekim Cuma

İmsak
05:34
Sabah
06:58
Öğle
12:53
İkindi
16:03
Akşam
18:37
Yatsı
19:56

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cuma

Kandıra Eczanesi
Kandira
Palandöken Eczanesi
Darica
Nur Eczanesi
Karamursel
Akcan Eczanesi
Derince
Yeni Şifa Eczanesi
Gebze
Özbay Eczanesi
Golcuk
Hakan Eczanesi
Korfez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
İlişkilerde şiddet görüyorsanız, bu uyarıları dikkate alın
İlişkilerde şiddet görüyorsanız, bu uyarıları dikkate alın
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Gebze Belediyesi ‘dantel böceği’ne karşı mücadelesini sürdürüyor.
Gebze Belediyesi ‘dantel böceği’ne karşı mücadelesini sürdürüyor.
Gölcük'te yasak aşk dehşeti
Gölcük'te yasak aşk dehşeti
Altın Portakal’da tarihi buluşma
Altın Portakal’da tarihi buluşma
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.