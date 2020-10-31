YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Körfez’den İzmir’e yardım eli

Körfez’den İzmir’e yardım eli

KOCAELİ HABERLERİ  | 31.10.2020 14:44 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi, İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye hijyen paketi, battaniye ve arama kurtarma çalışmalarında görev alacak personel desteği sağladı.Körfez Belediyesi, İzmir’de merkez üssü Seferihisar ilçesi olan ve farklı şehirlerden de hissedilen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yardım elini uzatmak üzere harekete geçti.

Körfez Belediyesi, İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye hijyen paketi, battaniye ve arama kurtarma çalışmalarında görev alacak personel desteği sağladı.
Körfez Belediyesi, İzmir’de merkez üssü Seferihisar ilçesi olan ve farklı şehirlerden de hissedilen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yardım elini uzatmak üzere harekete geçti. Depremi ve deprem sonrası ihtiyaçları göz önünde bulundurarak ilk etapta içerisinde maske, dezenfektan ve sabunun yer aldığı hijyen paketleri ile battaniye ve yastık gönderildi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de Körfez’den arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmak için yola çıkan Mahalle Afet Gönüllülerine araç ve personel takviyesinde bulundu. Gece yola çıkan Mahalle Afet Gönüllülerini yolcu eden Söğüt, “Depremi en iyi bilen kentlerden biriyiz. Acı olay sonrası hemen harekete geçtik ve ilk etapta temel ihtiyaçların karşılanması adına yardımlarımızı yola çıkarttık. Körfezli hemşehrilerimizin yardım elini İzmirli kardeşlerimize uzatmış olduk. Bu zor zamanı da birlik, beraberlik ve dayanışmayla atlatacağız" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kaynıyla yasak aşk yaşayıp kocasından mezarı başında af diledi! İşte o anlar Kaynıyla yasak aşk yaşayıp kocasından mezarı başında af diledi! İşte o anlar
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’da 4 eksik var
Kayserispor’da 4 eksik var
TÜSİKON’dan deprem bölgesine binlerce maske
TÜSİKON’dan deprem bölgesine binlerce maske
Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı
Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı
Deprem anında korku dolu anlar yaşandı
Deprem anında korku dolu anlar yaşandı
Hürriyet’ten Kocaelisporlulara loca jesti
Hürriyet’ten Kocaelisporlulara loca jesti
Kovid-19 vakalarını atlatan Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Kovid-19 vakalarını atlatan Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Kocaeli Namaz Vakitleri 31 Ekim Cumartesi

İmsak
05:57
Sabah
07:23
Öğle
12:49
İkindi
15:38
Akşam
18:05
Yatsı
19:25

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler31 Ekim Cumartesi

Nur Eczanesi
Karamursel
Beylik Eczanesi
Gebze
Fatih Eczanesi
Izmit
Gizem Eczanesi
Izmit
Halk Eczanesi
Darica
Çayırova Eczanesi
Cayirova
Merve Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Gebze’de moloz atıkları anında toplanıyor
Gebze’de moloz atıkları anında toplanıyor
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Ünlü golfçüden 3 bin aileye yardım kolisi
Ünlü golfçüden 3 bin aileye yardım kolisi
Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın
Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın
İlimtepeliler’in talepleri gerçekleştiriliyor
İlimtepeliler’in talepleri gerçekleştiriliyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.