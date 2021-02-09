Körfez’e çevre dostu mobil atık merkezleri

Körfez Belediyesi, ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında kentin belirli noktalarına yerleştirdiği Mobil Atık Getirme Merkezlerini toplu yaşam alanlarından olan siteler için de uygulamaya başladı.

Proje ilk olarak, Körfez Kent Emlak Konut 4. Etap’ta pilot olarak başlatıldı. Siteye yerleştirilen Mobil Atık Getirme Merkeziyle ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar ve elektronik atıklar kaynağında ayrıştırılacak. Körfez’de çevre dostu belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Körfez Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü yaygınlaştırmak amacıyla kentin işlek noktalarına mobil atık getirme merkezleri yerleştirdi.



