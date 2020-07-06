Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, korona virüsle mücadele sırasında canla başla çalışan sağlıkçılar ve yürüyüş tutkunlarıyla ilçenin doğal güzelliklerinde keşfe çıktı.

Körfez Belediyesi, sağlık çalışanlarını ve yürüyüş tutkunlarını Körfez’in gizli güzellikleri ile buluşturdu.Tarihi Taşköprü’den başlayan yürüyüş, 20 kilometrelik parkurda devam etti. Yürüyüşe, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan ve trekking tutkunları ile sağlık çalışanları katıldı. 20 kilometrelik parkur içinde yürüyen doğaseverler, doğal güzellikleri fotoğraflamayı ihmal etmedi. Doğa tutkunlarına yürüyüş öncesinde ise tarihi Taşköprü ve Körfez’in güzellikleri ile ilgili bilgi verildi. Gezi hakkında bilgi veren Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Düzenlediğimiz farklı organizasyonlarla halkımızı sağlıklı yaşam için yönlendiriyor, sporu özendiriyoruz. Bugün de sağlık çalışanlarımız ve yürüyüş tutkunlarımız ile birlikteyiz. Körfez’in bu gizli güzelliklerini herkes görmeli” dedi.

