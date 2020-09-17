Körfezli çocuklar hem güldü hem öğrendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Körfezli çocukların moral ve motivasyonunu yükseltirken onları da sağlık adına bilinçlendirmek adına ‘Yaramaz Notalar’ isimli tiyatro oyunu sergiledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Körfezli çocukların moral ve motivasyonunu yükseltirken onları da sağlık adına bilinçlendirmek adına ‘Yaramaz Notalar’ isimli tiyatro oyunu sergiledi. Tütünçiftlik Kültür Merkezi önünde açık alanda ve pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen tiyatro oyununa, çocuklar ve aileleri de büyük ilgi gösterdi.

Güldüren ve güldürürken de çocukları bilinçlendiren mesajlar içeren oyun, büyük beğeni topladı. 12 ilçede oynanan oyun, çocuklara hayallerinden vazgeçmemeyi ve sevdikleri işi yapmaları gerektiğini aktarıyor. Ayrıca çocukların sorumluluk kavramı üzerinde düşünmelerini ve müziğin toplum kadar ne kadar önemli olduğuna vurgu yapıyor.

Yaramaz Notalar’ isimli çocuk tiyatrosunda koreograf Seda Özgiş, dekor tasarımı Özlem Karabay, dramaturg Haluk Acar, kostüm tasarımı Emine Kaynak Yıldırım ve müzik Irmak Şahin, oynayanları ise Tunç Efe, İlker Bağlam, Nursel Çeliktürk, Duygu Mine Özcan, Ezgi Özbalı, Emre Işık, Cüneyt Gürbüz ve Onursal Yıldırım tarafından gerçekleştiriliyor.

