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Körfezli yüzücülerin final mutluluğu

23.02.2021 08:30 | Son Güncelleme:
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Körfezli yüzücülerin final mutluluğu

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü yüzme sporcuları, Ulusal Gelişim Projesi kapsamında katıldıkları 11 yaş İl Birinci Vize Müsabakalarında derece elde ederek bölge finaline katılma hakkı kazandı.Körfez Belediyesi Spor Akademilerinde çeşitli branşlarda eğitim alarak yarışmalara katılan sporcular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Körfez’de yapılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda ise antrenmanlarını yaparak yüzme dalında yarışmalara katılıyor.

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü yüzme sporcuları, Ulusal Gelişim Projesi kapsamında katıldıkları 11 yaş İl Birinci Vize Müsabakalarında derece elde ederek bölge finaline katılma hakkı kazandı.
Körfez Belediyesi Spor Akademilerinde çeşitli branşlarda eğitim alarak yarışmalara katılan sporcular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Körfez’de yapılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda ise antrenmanlarını yaparak yüzme dalında yarışmalara katılıyor. Türkiye Yüzme Federasyonu Ulusal Gelişim Projesi kapsamında, Gebze Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda düzenlenen 11. Yaş Birinci İl Vize yarışlarına, Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü’nden 5 sporcu katılım sağladı. Yüzdükleri dereceler ile 5 sporcu bölge finaline, 1 sporcu ise bölge finali ve şampiyonaya katılmaya hak kazandı.

Körfezli yüzücülerin final mutluluğu

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