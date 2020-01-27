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Körfezliler’den depremzedelere yardım eli

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.01.2020 13:52 | Son Güncelleme

Körfez’de depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Körfez Belediyesi, yaşanan doğal afet sebebiyle Türk Kızılay Körfez Şubesi, Körfez Ticaret Odası ve Körfez Kent Konseyi iş birliği ile bir yardım kampanyası başlattı.

Körfez’de depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Körfez Belediyesi, yaşanan doğal afet sebebiyle Türk Kızılay Körfez Şubesi, Körfez Ticaret Odası ve Körfez Kent Konseyi iş birliği ile bir yardım kampanyası başlattı. Körfez Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, başlatılan kampanya için vatandaşlardan yardım istendi. “Bir çocuğu güldürmek, bir bebeği soğuktan korumak elimizde. Yüreğimizin bir parçası yaralı. Şimdi ilaç olma, dua olma, umut olma vakti. Biz Körfez Belediyesi, Körfez Ticaret Odası, Kızılay Körfez Şubesi ve Körfez Kent Konseyi olarak yola çıktık bile! Haydi Körfez, hep birlikte kışı yaza çevirelim. Ellerimizi Elazığ’a, Malatya’ya uzanana kadar birleştirelim ve yüreklerimizi Elazığ’dan Malatya’dan duyulana kadar büyütelim” ifadeleriyle yapılan paylaşımla yardım kampanyası başlatıldı.
Yapılan çağrıya kayıtsız kalmayan vatandaşlar Körfez Belediyesi ve Tütünçiftlik Kültür Merkezi karşısında bulunan Kızılay Körfez Şubesi’ne çadır, battaniye, kışlık kıyafet, kuru gıda, hijyenik malzeme gibi yardım malzemelerini getirmeye başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yardım kampanyası 28 Ocak Salı günü akşam saatlerine kadar devam edecek. Daha sonra hazırlanan yardım malzemeleri tırlara yüklenerek depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıkacak.

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