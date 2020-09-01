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Korgan’a konforlu yollar

ORDU HABERLERİ  | 01.09.2020 15:01 | Son Güncelleme

Ordu’nun Korgan ilçesinde nüfusun yoğun olduğu 5 mahalle yolu, standardı yüksek konforlu bir yapıya kavuştu.Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Korgan’a konforlu yollar

Ordu’nun Korgan ilçesinde nüfusun yoğun olduğu 5 mahalle yolu, standardı yüksek konforlu bir yapıya kavuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, on yılların sorunlarını bir bir çözüme kavuşturduklarını belirterek, “İlçelerde kurduğumuz şantiyelerle ilimizin kaderini değişiyoruz” dedi.
Türkiye’nin kırsal yol ağı en uzun il olan Ordu’da, altyapı ve asfalt seferberliği sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarla, gerek kent merkezlerinde, gerekse mahalle yollarındaki birçok noktada yoğun bir mesai gerçekleştiriliyor. İl genelinde belirli bir program çerçevesinde gerçekleşen yatırımlarla, vatandaşlara konforlu bir ulaşımın kapıları aralanıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Korgan kent merkezinde tamamlanan sıcak asfalt çalışmalarının ardından, ilçenin en büyük 5 mahallesini ikinci kat emisyon asfalt ile buluşturduklarını söyledi.

5 mahalleye ulaşım konforu
Korgan’da tamamlanan ve devam eden çalışmalarla birlikte ilçenin adeta şantiyeye dönüştüğünü belirten Başkan Güler, “İlçede birçok noktada önemli yatırımlara imza attık. Ekiplerimiz, büyükşehir yasasından önce belde belediyesi olarak yönetilen Tepealan ve Çayırkent bağlantı yolunu ikinci kat emisyon asfalta kavuşturdu. Burası 6 bin 100 metrelik bir güzergah. Yine 8 bin 400 metre uzunluğundaki Tepealan, Çiftlice ve Belalan mahallelerini birbirine bağlayan güzergahı da ikinci kat emisyon asfaltla buluşturduk. Bu güzergahlar, ilçenin en yüksek nüfuslu ve araç trafiğinin en yoğun olduğu mahallelerimize hizmet verecek” diye konuştu.

İlçe merkezi sıcak asfalta kavuştu
Korgan ilçe merkezinde birçok sokak ve caddeyi sıcak asfaltla buluşturduklarını dile getiren Başkan Güler, “Devlet Hastanesi, Anadolu Lisesi, Stad, Kapalı Spor Salonu, Müftülük Binası ve YEDAŞ’ın olduğu, Hükümet Binası, Sanayi yolunu ve Adalet Sarayı’nın da ihaleye çıkacağı bölgenin altyapısını tamamlayıp, sıcak asfalta kavuşturduk. Ayrıca merkezde de aşınma asfaltını tamamladık" şeklinde konuştu.

Korgan’a konforlu yollar

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Deva Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Çakıroğlu Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Unye
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Unye
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