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Korkmaz ailesinin acı günü

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.11.2020 14:38 | Son Güncelleme

25.

25. Dönem MHP Kayseri Milletvekili Süleyman Korkmaz’ın annesi Asiye Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı.
25. Dönem MHP Kayseri Milletvekili Süleyman Korkmaz, Korkmazlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz, Salih Korkmaz ve Mustafa Korkmaz’ın annesi Asiye Korkmaz vefat etti. Asiye Korkmaz’ın cenazesi Talas ilçesine bağlı Süleymanlı köyünde kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.
Cenazeye Süleyman Korkmaz, Ali Korkmaz, Salih Korkmaz, Mustafa Korkmaz, MHP il Başkanı Serkan Tok, MHP önceki dönem Milletvekillerinden Hamdi Baktır, MHP Kocasinan İlçe Başkanı Ali Doğan, MYK üyesi Serap Şule Kalın, Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Çelik, Talas Belediyesi eski başkanlarından Rifat Yıldırım ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.
Kılınan cenaze namazı sonrasında Asiye Korkmaz’ın cenazesi Süleymanlı köyü mezarlığında toprağa verildi.

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