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Korkmaz: " Depremin afete dönüşmesi ve bu durumun bir türlü önlenememesinin sorunun ana kaynağını oluşturur"

ISPARTA HABERLERİ  | 02.03.2020 13:42 | Son Güncelleme

Isparta İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcisi Şeref Korkmaz, Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunu belirterek “ İnşaat mühendislerinin görevi sadece güvenli yapılar üretmek değildir.

Korkmaz: " Depremin afete dönüşmesi ve bu durumun bir türlü önlenememesinin sorunun ana kaynağını oluşturur"

Isparta İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcisi Şeref Korkmaz, Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunu belirterek “ İnşaat mühendislerinin görevi sadece güvenli yapılar üretmek değildir. İnsanlarımızın sağlıklı ve güvenli bir çevrede, yaşanabilir bir çevrede yaşamalarını sağlamaktır. " dedi.
Bir doğa olayı olan depremin afete dönüşmesi ve bu durumun bir türlü önlenememesinin sorunun ana kaynağını oluşturduğunu söyleyen Korkmaz, " İzlenmesi gereken tek yol, yapıların; mesleki derinliği olan, ahlakı ve etik anlayışı yüksek meslek insanları tarafından planlanması, tasarlanması, uygulanması ve denetlenmesidir. Açıkçası, kentleşme bilimine uygun olarak tasarlanan yapıların, ‘Deprem Yönetmeliklerine’ uygun olarak tasarlanması ve üretilmesinin sağlanmasıdır. Ayrıca standartlara uygun malzemeler kullanılarak, etkili bir denetim mekanizmasının yapı üretim sürecinin önemli bir parçası olduğunun kavranmasıdır. Yapı stokumuzun durumuna baktığımızda doğa olayları karşısında son derece zayıf olduklarını söyleyebiliriz” diye konuştu.

‘Deprem Öldürmez, Bina Öldürür’
İnşaat Mühendisleri Odası`na göre temel sorunları da sıralayan Korkmaz şöyle devam etti: “Plansızlık, çarpık kentleşme, yapı üretim sürecinin ve mesleki uygulamaların niteliksiz olması ve yapı üretiminin yetersizliğinden kaynaklanıyor. Sorun, depremin kendisi değil doğurmuş olduğu sonuçlardır. Üstelik ülkemizde binaların yıkılması için artık deprem bile gerekmiyor. Yapılarımız hiçbir dış etken olmadan bile yıkılıyor. Bu mesleki denetimin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Yapıları depreme karşı hazırlamanın iki yolu vardır: İlki; Mevcut yapı stokunun durumu tespit edilerek iyileştirilmesi, onarılması, güçlendirilmesi veya yeniden yapılmasıdır. İkincisi;Yeni yapılacak olan yapıları bilim, teknoloji ve mühendislik ilkeleri doğrultusunda yapmaktır. Planlama ve tasarım aşamasından yapının kullanıma açılmasına kadar tüm süreç mesleki yeterliliğe sahip mühendisler tarafından yönetilmeli ve denetlenmelidir. ‘Deprem Öldürmez Bina Öldürür.’

Yoshinori Moriwaki Isparta’ya geliyor
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki’yi Isparta’ya davet ettiklerini bildiren Korkmaz, “Bu bağlamda 1-7 Mart deprem haftasında, bilinçlenmek adına deprem konusunda uzman, Yüksek İnşaat Mühendisi ve Yüksek Mimar Yoshinori Moriwaki’yi yi konferans vermek üzere Isparta’ya getiriyoruz.
Moriwaki bize, ‘Deprem Afetine Hazır mısınız!”’ konulu konferans verecek olup, konferans 5 Mart Perşembe Günü Gökkubbe Fuar Merkezinde saat 14:30 da olacaktır. Bu bağlamda Konuşmacımızı Kitap Fuarına kabul eden, Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’ e teşekkür ediyoruz. Tüm halkımızı bilinçlenmek üzere, Konferansımıza bekliyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

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Akşam
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Isparta Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

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Özgü Eczanesi
Merkez
Çankaya Eczanesi
Egirdir
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