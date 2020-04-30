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Korkmaz: "Durmak yok çalışmaya devam"

BURSA HABERLERİ  | 30.04.2020 18:05 | Son Güncelleme

Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, korona virüs ile amansız bir mücadeleye devam ederken, ilçede hizmetleri aksatmamak için yoğun bir gayretle çalıştıklarını söyledi.Durmak yok hizmete devam diyerek çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, "Aktaş ve Orhaneli Gazioluk Mahallesi arasındaki yolda genişletme ve yenileme çalışmaları devam ediyoruz.

Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, korona virüs ile amansız bir mücadeleye devam ederken, ilçede hizmetleri aksatmamak için yoğun bir gayretle çalıştıklarını söyledi.
Durmak yok hizmete devam diyerek çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, "Aktaş ve Orhaneli Gazioluk Mahallesi arasındaki yolda genişletme ve yenileme çalışmaları devam ediyoruz. İlçe halkının da sağ duyulu yaklaşımı sayesinde korona virüs ile mücadele de tüm kurallara uyuluyor. Bu süreçte evlerinde kalarak daha güzel yarınlar için birlik beraberlik örneği sergileyen vatandaşların ihtiyaçlarını bizlerde belediye ve kaymakamlık olarak temin ediyoruz" diye konuştu.
İlçe merkezi ve mahallelerde planladıkları hizmetleri Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklerle sürdürdüklerini dile getiren Korkmaz, ramazan bayramı sonrası korona virüs ile mücadele sürecinin normalleşme yoluna gireceğine inandıklarını söyledi.

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