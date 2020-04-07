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Korkuteli Belediye Başkanı İşlek: "İlçede bir korona vakamız var durumu iyi"

ANTALYA HABERLERİ  | 07.04.2020 18:12 | Son Güncelleme

Antalya’nın Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, ilçede bir korona virüs vakası bulunduğunu, durumunun iyi olduğunu, çevresinin karantina altına alındığı açıkladı.Korkuteli’nde yaşayan ve ismi açıklanmayan 53 yaşındaki kadına Kıbrıs’tan kızı, damadı ve torunu ziyarete geldi.

Antalya’nın Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, ilçede bir korona virüs vakası bulunduğunu, durumunun iyi olduğunu, çevresinin karantina altına alındığı açıkladı.
Korkuteli’nde yaşayan ve ismi açıklanmayan 53 yaşındaki kadına Kıbrıs’tan kızı, damadı ve torunu ziyarete geldi. Dün çeşitli şikayetlerle hastaneye başvuran kadının yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Korkuteli Devlet Hastanesi’nde karantinaya alınan kadının kızı, eşi ve torununa da test yapıldı. İlk testleri negatif çıkan aile evde izole edildi.

"Evde kalın"
Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli Korkuteliler, maalesef dün gece itibariyle ilçemizde ilk Covid-19 virüs tespitli bir vatandaşımızın testi pozitif çıkmıştır. Virüs bulaşma sebebi Kıbrıs kökenlidir. Vatandaşımız Korkuteli Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmış, tedavisi sürmektedir. Vatandaşımızın sağlık durumu iyi yöndedir. Ailesi ve yakın çevresi karantinaya alınmıştır. Temaslı bulunduğu kişiler kurumlarımız tarafından hikayesi dinlenerek gerekli tedbirler alınmak suretiyle izole edilecektir. Başta vatandaşımız ve ailesi olmak üzere ilçemize şimdiden geçmiş olsun diliyorum. Daha fazla vatandaşımızın ilçemizde bulunduğu netleşen virüsten dolayı hastalanmaması adına çok çok acil bir durum oluşmadan evlerinden çıkmamalarını hassasiyetle rica ediyorum” dedi.

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