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Korkuteli Belediye Meclisi’nden İdlib saldırısına tepki

ANTALYA HABERLERİ  | 03.03.2020 17:35 | Son Güncelleme

Korkuteli Belediyesi Mart ayı meclis toplantısında 5 partinin grup sözcüleri, İdlib’de gerçekleşen hain saldırıya tepki gösterdi.Korkuteli Belediyesi Mart ayı meclis toplantısında, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi, ortak bildiriyle Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği hava saldırısını kınadı.

Korkuteli Belediye Meclisi’nden İdlib saldırısına tepki

Korkuteli Belediyesi Mart ayı meclis toplantısında 5 partinin grup sözcüleri, İdlib’de gerçekleşen hain saldırıya tepki gösterdi.
Korkuteli Belediyesi Mart ayı meclis toplantısında, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi, ortak bildiriyle Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği hava saldırısını kınadı. Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek tarafından okunan ortak bildiride, “27 Şubat 2020 gecesi Suriye İdlib gerginliği azaltma bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait konvoya yapılan hain saldırıda 36 kahraman evladımız şehit edilmiş, 32 evladımız yaralanmıştır. Acımız büyüktür. Milletimizin başı sağ olsun. Bu alçak ve menfur saldırıyı imzası bulunan parti grupları olarak, şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Askerlerimize yapılan saldırılara mukabele hakkımız mahfuz kalmak kaydıyla, bölgede yaşanan insani dramlara mani olmak için uluslararası hukukun desteklediği biçimde çözümün siyasi yöntemlerle olması gerektiğini ifade ediyoruz. Kahraman Türk Ordusu’nun kendisine verilen görevleri her zaman olduğu gibi, bundan sonra da üstün başarıyla gerçekleştireceğine, inancımız Korkuteli halkı ve belediye meclis üyeleri olarak tamdır. Korkuteli Belediye Meclisi olarak, bize emanet edilen demokratik temsil sorumluluğunu, parti politikalarına ilişkin farklılıklar saklı kalmak kaydıyla, yüksek idealler istikametindeki ortak bir anlayışla yerine getireceğimizi aziz milletimize ve Korkuteli kamuoyuna bir kez daha bildiririz” dedi.

Korkuteli Belediye Meclisi’nden İdlib saldırısına tepki

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