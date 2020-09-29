Korkuteli Belediyesi Covid-19 sebebiyle asgari personelle hizmet verecek

Korkuteli Belediyesi, personelde çıkan pozitif test sonuçları sebebiyle 14 gün süreyle asgari personelle hizmet verme kararı aldı.

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek yaptığı açıklamada, "Maalesef belediye merkez binamızdaki bazı personellerimizde çıkan Covis-19 pozitif tespiti sonucunda ve yeni nesil Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında belediyemizin çalışma düzenini 14 gün boyunca en düşük seviyeye indiriyoruz" dedi.

Vatandaşların www.korkuteli.bel.tr internet adresinden, 0 242 643 60 11, 0 242 643 60 75 nolu telefon numaralarından veya 153 ihbar hattından bilgi almak kaydı ile belediyeden iş ve işlemlerini gerçekleştirebileceği bildirilen açıklamada, "Covid-19 tedbirleri kapsamında 12 Ekim 2020 tarihine kadar sürecek olan bu çalışma düzeninden kaynaklı, vatandaşlarımızın iş ve işlemlerinde bir aksama olmaması için, belediye çalışanlarımız evlerinden sizler için çalışmaya ve hizmet vermeye devam edeceklerdir. Ayrıca belediyemiz binasında sizlere yardımcı olması için sadece 2 belediye çalışanımız hazır bulunacaktır. Fakat bina içerisine misafir kabul edilemeyecektir" denildi.

Başkan İşlek ayrıca, "Hem belediye personelimizi hem de sizleri korumak adına aldığımız bu karardan dolayı; bu süreç içinde Korkutelili vatandaşlarımızın göstereceği anlayışlarından dolayı belediyemiz ve belediye çalışanlarımız adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

