Korkuteli Belediyesi’nden Korona virüse karşı 6 mahallede ek hizmet paketi

Evlerinde kitap bulunmayan ve kitap okumak isteyen vatandaşlara kitap servisi yapılacağını dile getiren İşlek, “O evde okunmuş kitap var ise başka bir vatandaşımızın yararlanması için kitap değişim programı uygulanacaktır. Kitapların dezenfektesi sağlanacaktır. Evdeki evcil hayvanlarımızın mama ve veteriner hizmeti Belediye veterinerimiz tarafından ücretsiz karşılanacaktır. Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç alış veriş hizmeti ücretsiz olarak yapılacak, temassız bir şekilde evlerine teslim edilecektir. Cumhurbaşkanımızın İstanbul ve Ankara’ da başlattığı 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerine maske ve kolonya dağıtımı pazartesi günü itibari ile Korkutelimizde’de belediyemiz tarafından başlatılacaktır.65 yaş üstü vatandaşlarımızın imkanı olsun, olmasın kendilerini kötü hissetmeleri veya virüs belirtisi olduğunu düşünmeleri halinde Belediye Doktorumuz evde sağlık bakım kapsamında ön teşhis için evlerinize ücretsiz gidecektir. Gerek görüldüğü halde hastaneye sevki tarafımızca karşılanacaktır” dedi. Tedavisi için ilaçları biten 65 yaş üstü vatandaşların evlerine ilaç götürüleceğini ifade eden İşlek, 65 yaş üstü vatandaşların evlerinden çıkıp, eczaneye gitmelerine gerek kalmayacağını dile getirdi.

Çocuklar ücretsiz masal dinleyebilecek

İşlek, “Saat 08.30- 17.30 saatleri arasında evde canı sıkılan çocuklarımız, Cumhureli’ndeki ablalarını aramaları halinde ücretsiz Masal dinleyecekler. Tüm ihtiyaçlarınız için 0 242 653 00 00 Cumhureli irtibat numaramızı arayarak taleplerinizi bildirebilirsiniz. Daha çok vatandaşımıza ulaşabilmek adına bu gönderiyi paylaşırsanız seviniriz. Ayrıca hiçbir vatandaşımızın evlerde canı sıkılmasın diye belediyemiz ve Korkuteli TV ile ortaklaşa yarışma programı düzenleyeceğiz. Cumartesi gününden itibaren sabah 10.00 öğlen 14.00 ve akşam 21.00’da olmak üzere her gün 3 yarışma programında çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, esnafımıza ve 65 üstü vatandaşlarımıza hediyeler dağıtacağız” ifadelerini kullandı.

“Sadece biraz sabır ve tedbir”

Önümüzdeki 2 hafta boyunca vatandaşların evde kalması gerektiğini belirten Ömer İşlek, “Çocuklarımızla vakit geçirelim, ailecek kitap okuyup, film seyredelim, bol bol ülkemiz için dua edelim, hatimler yapalım. Dostlarımızı ve arkadaşlarımızı telefonla arayarak hal hatır soralım. Biz Korkuteli belediyesi olarak sizin tüm acil ihtiyaçlarınızı imkanlarımız ölçüsünde ayağınıza getirelim. Emin olun Mükemmel bir yaz bizi bekliyor inşallah. Sadece biraz sabır ve tedbir” şeklinde konuştu.

