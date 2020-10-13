Korkuteli Belediyesi’nin çalışma düzeni, 14 gün boyunca en düşük seviyeye indirilecek

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bazı belediye personellerinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Belediyemizin çalışma düzenini 14 gün boyunca en düşük seviyeye indiriyoruz" dedi. Aynı zamanda İşlek, bu çalışma düzeninin 27 Ekim’e kadar süreceğini de ifade etti.

Başkan İşlek, yaptığı paylaşımında, "Maalesef belediye merkez binamızdaki bazı personellerimizde Covid-19 pozitif tespiti sonucunda ve Covid-19 virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, belediyemizin çalışma düzenini 14 gün boyunca en düşük seviyeye indiriyoruz. Vatandaşlarımız, belediyemizin internet adresinden, telefon numaralarından veya 153 ihbar hattından bilgi almak kaydı ile belediyemiz ile ilgili iş ve işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Covid-19 tedbirleri kapsamında 27 Ekim 2020 tarihine kadar sürecek olan bu çalışma düzeninden kaynaklı, vatandaşlarımızın iş ve işlemlerinde bir aksama olmaması için, belediye çalışanlarımız evlerinden sizler için çalışmaya ve hizmet vermeye devam edeceklerdir. Ayrıca belediyemiz binasında sizlere yardımcı olması için sadece 2 belediye çalışanımız hazır bulunacaktır. Fakat bina içerisine misafir kabul edilemeyecektir" ifadelerini kullandı.

