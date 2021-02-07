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Korkuteli Belediyespor Ilgın Spor’a set vermedi: 3-0

07.02.2021 17:32 | Son Güncelleme:
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Voleybol Erkekler İkinci Lig 3’üncü Grup’ta yer alan Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol takımı, Korkuteli Recep Gürbüz Kapalı spor salonunda karşılaştığı Ilgın Uğur Spor’a set vermedi.Korkuteli Recep Gürbüz Kapalı spor salonunda oynanan karşılaşmada, Korkuteli Belediyespor, Ilgın Uğur spor’u 25-17, 25-17, 25-20’lik setlerle 3-0 mağlup etti.Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı 12 maç sonunda 27 puan ile 3’üncü sırada yer alırken, Ilgın Uğur spor 4 puan ile son sırada yer aldı.Karşılaşmayı Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek’te tribünden izledi.

Voleybol Erkekler İkinci Lig 3’üncü Grup’ta yer alan Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol takımı, Korkuteli Recep Gürbüz Kapalı spor salonunda karşılaştığı Ilgın Uğur Spor’a set vermedi.
Korkuteli Recep Gürbüz Kapalı spor salonunda oynanan karşılaşmada, Korkuteli Belediyespor, Ilgın Uğur spor’u 25-17, 25-17, 25-20’lik setlerle 3-0 mağlup etti.Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı 12 maç sonunda 27 puan ile 3’üncü sırada yer alırken, Ilgın Uğur spor 4 puan ile son sırada yer aldı.
Karşılaşmayı Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek’te tribünden izledi. Maç sonu Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, her iki takımada başarılar diledi.

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