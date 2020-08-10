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Korkuteli Belediyespor’un rakipleri belli oldu

ANTALYA HABERLERİ  | 10.08.2020 10:06 | Son Güncelleme

2020-2021 Voleybol Sezonunda 2’inci Ligde mücadele edecek olan Korkuteli Belediyespor’un rakipleri belli oldu.Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2’inci liginde mücadele edecek olan Korkuteli Belediyespor’un yeni sezon öncesi rakipleri ve fikstürü belli oldu.Güçlü bir kadro ile sezona başlamayı hedefleyen Korkuteli Belediyespor voleybol takımı, yeni sezondan umutlu.

Korkuteli Belediyespor’un rakipleri belli oldu

2020-2021 Voleybol Sezonunda 2’inci Ligde mücadele edecek olan Korkuteli Belediyespor’un rakipleri belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2’inci liginde mücadele edecek olan Korkuteli Belediyespor’un yeni sezon öncesi rakipleri ve fikstürü belli oldu.
Güçlü bir kadro ile sezona başlamayı hedefleyen Korkuteli Belediyespor voleybol takımı, yeni sezondan umutlu. Yeni sezonda güçlü rakipleri ile 1’inci Lig için mücadele verecek olan Korkuteli Belediyespor’un hedefine ulaşmak için ilerleyen günlerde çalışmalarına başlayacak.
Korkuteli Belediyespor’un yeni sezonda mücadele edeceği rakipler; Aksaray MTAL (Aksaray), Gezlevi spor (Konya), Ilgın Uğur Spor (Konya), Pema Koleji (Konya), Kılıç Silifke İdman yurdu (Mersin), Nevşehir Belediyespor (Nevşehir), Develi Belediyespor (Kayseri) ve Ürgüp Spor (Nevşehir) takımları ile mücadele edecek.

Korkuteli Belediyespor’un rakipleri belli oldu

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