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Korkuteli Belediyespor’un zirve yarışını sünrdürüyor

01.02.2021 11:59 | Son Güncelleme:
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Voleybol Erkekler İkinci Lig 3’üncü Grup’ta yer alan Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol takımı, Nevşehir Damat İbrahim Paşa Kapalı spor salonunda karşılaştığı Nevşehir Belediyespor’u set vermeden 3-0 mağlup etti.Nevşehir Damat İbrahim Paşa Kapalı spor salonunda oynanan karşılaşmayı Korkuteli Belediyespor, Nevşehir Belediyespor’u 25-18, 25-18, 25-18’lik setlerle 3-0 kazandı.

Voleybol Erkekler İkinci Lig 3’üncü Grup’ta yer alan Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol takımı, Nevşehir Damat İbrahim Paşa Kapalı spor salonunda karşılaştığı Nevşehir Belediyespor’u set vermeden 3-0 mağlup etti.
Nevşehir Damat İbrahim Paşa Kapalı spor salonunda oynanan karşılaşmayı Korkuteli Belediyespor, Nevşehir Belediyespor’u 25-18, 25-18, 25-18’lik setlerle 3-0 kazandı. Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı 11 maç sonunda 24 puan ile zirve mücadelesini sürdürürken, Nevşehir Belediyespor 21 puanda kaldı.

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