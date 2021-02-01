Korkuteli Belediyespor’un zirve yarışını sünrdürüyor

Voleybol Erkekler İkinci Lig 3’üncü Grup’ta yer alan Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol takımı, Nevşehir Damat İbrahim Paşa Kapalı spor salonunda karşılaştığı Nevşehir Belediyespor’u set vermeden 3-0 mağlup etti.
Nevşehir Damat İbrahim Paşa Kapalı spor salonunda oynanan karşılaşmayı Korkuteli Belediyespor, Nevşehir Belediyespor’u 25-18, 25-18, 25-18’lik setlerle 3-0 kazandı. Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı 11 maç sonunda 24 puan ile zirve mücadelesini sürdürürken, Nevşehir Belediyespor 21 puanda kaldı.