YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Korkuteli Güreş Ağası Sarıca, Başpehlivan Ali Gürbüz’ü Ağırladı

Korkuteli Güreş Ağası Sarıca, Başpehlivan Ali Gürbüz’ü Ağırladı

ANTALYA HABERLERİ  | 14.10.2020 18:19 | Son Güncelleme

658’inci Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde altın kemeri Antalya’ya ve Korkuteli’ne kazandıran Başpehlivan Ali Gürbüz, Korkuteli güreşlerinin altın kemerli güreş ağası Hamdi Sarıca’yı Antalya’daki ofisinde ziyaret etti.Türkiye’nin en önemli spor müsabakalarından 658’inci Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde altın kemeri Antalya’ya kazandıran Başpehlivan Ali Gürbüz’ün başarısı ile tarif edilmez bir mutluluk yaşadıklarını dile getiren Sarıca, “Covit-19 nedeniyle bu yıl yapılmayan ve en son 2019 yılında Altın kemeri Antalya’mıza kazanan Ali Gürbüz’e gönülden kutluyor, Antalya’ya bu onuru yaşattığı için teşekkür ediyorum.

Korkuteli Güreş Ağası Sarıca, Başpehlivan Ali Gürbüz’ü Ağırladı

658’inci Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde altın kemeri Antalya’ya ve Korkuteli’ne kazandıran Başpehlivan Ali Gürbüz, Korkuteli güreşlerinin altın kemerli güreş ağası Hamdi Sarıca’yı Antalya’daki ofisinde ziyaret etti.
Türkiye’nin en önemli spor müsabakalarından 658’inci Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde altın kemeri Antalya’ya kazandıran Başpehlivan Ali Gürbüz’ün başarısı ile tarif edilmez bir mutluluk yaşadıklarını dile getiren Sarıca, “Covit-19 nedeniyle bu yıl yapılmayan ve en son 2019 yılında Altın kemeri Antalya’mıza kazanan Ali Gürbüz’e gönülden kutluyor, Antalya’ya bu onuru yaşattığı için teşekkür ediyorum. Kendisi Korkutelili ve bir Başpehlivan babası olmasından dolayı, Ata sporumuz güreşi bir kültür mirası olarak gelecek nesillere bırakma gayretiyle ter döken tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve sporseverlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.
658’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Ali Gürbüz Antalya’yı er meydanlarında en iyi şekilde temsil edebilmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yapay zeka şoku! Yanlış bilgi yaymak için... Yapay zeka şoku! Yanlış bilgi yaymak için...
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
En Çok Okunan Yerel Haberler
Dünyanın en iyi 500 zeytinyağı listesine Türkiye’den 9 marka girmeyi başardı
Dünyanın en iyi 500 zeytinyağı listesine Türkiye’den 9 marka girmeyi başardı
Ankara ıhlamur kokacak
Ankara ıhlamur kokacak
Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı
Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı
Uşak’ta alkollü sürücü aydınlatma direğini devirdi
Uşak’ta alkollü sürücü aydınlatma direğini devirdi
Zeytinde erken hasat uyarısı
Zeytinde erken hasat uyarısı
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü

Antalya Namaz Vakitleri 14 Ekim Çarşamba

İmsak
05:38
Sabah
06:57
Öğle
12:48
İkindi
15:58
Akşam
18:30
Yatsı
19:44

Antalya Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Çarşamba

Barınaklar Eczanesi
Muratpasa
Bengi Eczanesi
Muratpasa
Doğa Eczanesi
Muratpasa
Gökçen Eczanesi
Muratpasa
Muz Eczanesi
Muratpasa
Özçağlar Eczanesi
Muratpasa
Küçüksu Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Antalya’da 316 okulda, 432 okul kolluk görevlisi ve güvenli eğitim koordinasyon görevlisi yer alacak
Antalya’da 316 okulda, 432 okul kolluk görevlisi ve güvenli eğitim koordinasyon görevlisi yer alacak
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Vertia Luxury Resort’a büyük talep
Vertia Luxury Resort’a büyük talep
Elektroşoklu tecavüzde ikinci perde
Elektroşoklu tecavüzde ikinci perde
Eşine evlilik yıl dönümü hediyesi olarak okul yaptırıyor
Eşine evlilik yıl dönümü hediyesi olarak okul yaptırıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.