Korkuteli Güreş Ağası Sarıca, Başpehlivan Ali Gürbüz’ü Ağırladı

658’inci Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde altın kemeri Antalya’ya ve Korkuteli’ne kazandıran Başpehlivan Ali Gürbüz, Korkuteli güreşlerinin altın kemerli güreş ağası Hamdi Sarıca’yı Antalya’daki ofisinde ziyaret etti.

Türkiye’nin en önemli spor müsabakalarından 658’inci Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde altın kemeri Antalya’ya kazandıran Başpehlivan Ali Gürbüz’ün başarısı ile tarif edilmez bir mutluluk yaşadıklarını dile getiren Sarıca, “Covit-19 nedeniyle bu yıl yapılmayan ve en son 2019 yılında Altın kemeri Antalya’mıza kazanan Ali Gürbüz’e gönülden kutluyor, Antalya’ya bu onuru yaşattığı için teşekkür ediyorum. Kendisi Korkutelili ve bir Başpehlivan babası olmasından dolayı, Ata sporumuz güreşi bir kültür mirası olarak gelecek nesillere bırakma gayretiyle ter döken tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve sporseverlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

658’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Ali Gürbüz Antalya’yı er meydanlarında en iyi şekilde temsil edebilmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

