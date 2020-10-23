Korkuteli Karabayır grup yolunda stabilize yol çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesine bağlı Karabayır Mahallesi grup yolunda stabilize yol çalışması yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ilçelerde çalışmalarını sürdürüyor. Merkezdeki yolların yanı sıra kırsalda da ulaşımı konforlu hale getiren Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesine bağlı Karabayır Mahallesi grup yolunu yenilemek için kolları sıvadı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, zamanla deforme olan yolu iş makinaları ile söküyor. Yağmur suyunun zarar vermemesi için belirlenen bölgelere büz koyan ekipler, şarampolleri de temizliyor. 4 kilometre uzunluğundaki grup yolu uzun ömürlü olması için dolgu malzemesi ile sıkıştırılıyor.

20 yıllık asfalt

Çalışmalardan memnun olduklarını dile getiren Karabayır Mahalle Muhtarı Turgut Uzunoğlu “Yaklaşık 20 yıl önce yapılan asfaltımız zamanla bozuldu ve kötü durumdaydı. Halkımız çok şikayetçiydi. Büyükşehir Belediyemiz yolumuzda asfalt hazırlığına başladı. Çok mutluyuz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek olmak üzere yolumuzun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.



