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Korkuteli pazarında maske, mesafe, hijyen denetimi yapıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 23.09.2020 14:41 | Son Güncelleme

Korkuteli kapalı pazar yeri ve esnaflara yönelik maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.

Korkuteli kapalı pazar yeri ve esnaflara yönelik maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı. “Sağlık için hepimiz için” sloganı ile tüm yaşam alanlarını kapsayacak şekilde gerçekleşen denetimlerde kapalı pazar yeri olmak üzere, lokanta, kafe, restoranlar gibi yeme-içme yerleri başta olmak üzere alışveriş merkezleri, pazar yerleri, berber, kuaför, gibi yerler ile vatandaşın yoğun olarak bulunduğu anlar kontrol edildi.
Denetimlere Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sadık Önal, Emniyet Müdürü Hacı Duman, Sağlık ilçe müdürü Dr. Oya Dirican, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selda Sert, ve zabıta ve polis ekipleri katıldı. Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, denetimler sırasında esnafa kuralları uymaları konusunda hatırlatmalar yaptı. Esnaf denetiminin ardından ise kapalı Pazar yerine gidilerek burada denetlemelere devam edildi. Yetkililer, pazar yeri denetiminde bakanlığın genelgesinde belirtilen maske kullanımı, pazar tezgâhları arasındaki mesafe ve aynı anda pazarda olabilecek vatandaş sayısı ile giriş çıkış kontrollerine uyulup uyulmadığını yerinde inceleyip, eksikliklerle ilgili gerekli talimatlar verdi.
Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit “İlçe merkezinde emniyetimiz, sağlık ilçe müdürlüğümüz, tarım ve orman müdürlüğümüz ve zabıtamız ile birlikte denetim yapmaktayız. Bakanlığımızın açıkladığı gibi son günlerde vaka artışları var. Denetlemelerimizde cezai işlem değil de farkındalık oluşturmak için uyarılarda bulunuyoruz. Özellikle kalabalık olan yerlerde denetimlerimizi arttırdık. Vatandaşlarımızdan özellikle maske takmalarını istiyoruz”’ ifadelerini kullandı.

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