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Korkuteli polisi KADES tanıtımı yaptı

ANTALYA HABERLERİ  | 25.11.2020 16:34 | Son Güncelleme

Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadın Destek İhbar Sistemi’ni(KADES) anlatan el ilanı dağıttı.“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" nedeniyle Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazaryeri girişine stant açtı.Polis ekipleri standın yanı sıra erkek ve kadın vatandaşlara broşür dağıtıp KADES programı hakkında bilgilendirme yaptı.

Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadın Destek İhbar Sistemi’ni(KADES) anlatan el ilanı dağıttı.

“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" nedeniyle Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazaryeri girişine stant açtı.
Polis ekipleri standın yanı sıra erkek ve kadın vatandaşlara broşür dağıtıp KADES programı hakkında bilgilendirme yaptı. Polis ekipleri, bir kadın şiddete uğradığı zaman yasal haklarının ne olduğunu da tek tek anlattı.
Dağıtılan broşürlerde kadına yönelik şiddet konusunda müdahale aşaması, şiddet maruz kalındığında yararlanacakları haklar, şiddet uygulayan kişi hakkında alınabilecek tedbirler ile şiddete maruz kalan kişilerin nerelere başvurabilecekleri konuları da yer aldı.

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