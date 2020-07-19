YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Korkuteli’de 72 sürücü adayı ehliyet alabilmek için ter döktü

Korkuteli’de 72 sürücü adayı ehliyet alabilmek için ter döktü

ANTALYA HABERLERİ  | 19.07.2020 14:55 | Son Güncelleme

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde 72 sürücü adayı, ehliyet alabilmek için direksiyon başında ter döktü.Sürücü adayları, ehliyet alabilmek için direksiyon sınavında ter döktü.

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde 72 sürücü adayı, ehliyet alabilmek için direksiyon başında ter döktü.

Sürücü adayları, ehliyet alabilmek için direksiyon sınavında ter döktü. Saat 08.00’da başlayan sınavda 72 sürücü adayı ehliyet alabilmek için direksiyon başında mücadele etti. Antalya Caddesi’nden başlayan startla, 30 dakikalık periyodu tamamlayan sürücü adayları ehliyet almaya hak kazandı. Özel sürücü kursundan toplam 72 sürücü adayı için, direksiyon sınavında 6 komisyon ve 13 gözlemci görevlendirildi. Ehliyet uygulama sınavında gözlemciler işlemlerini tablet üzerinde gerçekleştirdi.
Tablet uygulamasıyla 35 dakika süren sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının elektronik sistem ağı MEBBİS’e, oradan da anlık olarak Polis Bilgi Sistemi olan Polnet’e aktarılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’den ‘koca çınarlara’ moral

Büyükşehir’den ‘koca çınarlara’ moral

Kütahya’da, ’Engel tanımıyor, balık tutuyorum’ etkinliği

Kütahya’da, ’Engel tanımıyor, balık tutuyorum’ etkinliği

Kayserispor’da 3 futbolcu kadro dışı

Kayserispor’da 3 futbolcu kadro dışı

İki yıllık MER Kolejinden LGS’de büyük başarı

İki yıllık MER Kolejinden LGS’de büyük başarı

Kayserispor kulübünden açıklama

Kayserispor kulübünden açıklama

"Saros'un akvaryumu" İbrice, normalleşme sürecinde hareketlendi

"Saros'un akvaryumu" İbrice, normalleşme sürecinde hareketlendi

Antalya Namaz Vakitleri 19 Temmuz Pazar

İmsak
04:07
Sabah
05:46
Öğle
13:09
İkindi
16:58
Akşam
20:22
Yatsı
21:54

Antalya Nöbetçi Eczaneler19 Temmuz Pazar

Balcı Eczanesi
Muratpasa
Cem Eczanesi
Muratpasa
Demir Eczanesi
Muratpasa
Lokmannur Eczanesi
Muratpasa
Mandalin Eczanesi
Muratpasa
Sıhhat Eczanesi
Muratpasa
Elif Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.