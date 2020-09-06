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Korkuteli’de jandarma korona virüs denetimi

ANTALYA HABERLERİ  | 06.09.2020 15:19 | Son Güncelleme

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı, 50 mahallede, korona virüs nedeniyle denetimler yaptı, vatandaşları pandemiye karşı uyardı.İçişleri Bakanlığının Korona virüsüne karşı 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, Korkuteli’nde de denetimler gerçekleştirildi.Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde bulunan 50 mahallede “Sağlık İçin, Hepimiz İçin” sloganıyla denetim gerçekleştirdi.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı, 50 mahallede, korona virüs nedeniyle denetimler yaptı, vatandaşları pandemiye karşı uyardı.
İçişleri Bakanlığının Korona virüsüne karşı 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, Korkuteli’nde de denetimler gerçekleştirildi.
Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde bulunan 50 mahallede “Sağlık İçin, Hepimiz İçin” sloganıyla denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde sık sık sosyal mesafeye uyulması yönünde uyarılar yapıldı, belirlenen tedbirlere uyulması istendi. Jandarma ekipleri denetimlerde, Korona virüsü salgınına karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunarak, korona virüsle mücadelede ile maske takılması konusunda esnaf ve vatandaşları uyardı.

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Muratpasa
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