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Korkutelili güreşçilerin başarısı

ANTALYA HABERLERİ  | 02.03.2020 18:13 | Son Güncelleme

Korkuteli Cengiz Elbeye Güreş Eğitim Merkezi sporcularından 48 kiloda güreşen Sezgin Koşar, Sivas’ta düzenlenen U-15 küçük Yıldızlar Türkiye şampiyonasında Türkiye Şampiyonu oldu.

Korkuteli Cengiz Elbeye Güreş Eğitim Merkezi sporcularından 48 kiloda güreşen Sezgin Koşar, Sivas’ta düzenlenen U-15 küçük Yıldızlar Türkiye şampiyonasında Türkiye Şampiyonu oldu. 57 kiloda güreşen Mehmet Küçük de Türkiye 3’üncüsü oldu.
Sivas’ta düzenlenen 107 takım ve 305 sporcunun yer aldığı “U15 Küçük Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası” sona erdi. Korkuteli Cengiz Elbeye Güreş Eğitim Merkezi sporcularından 48 kiloda güreşen Sezgin Koşar, Türkiye şampiyonasında Türkiye şampiyonu oldu. 57 kiloda güreşen Mehmet Küçük’te Türkiye 3’üncüsü oldu. Sezgin Koşar ve Mehmet Küçük Türkiye Şampiyonasında gösterdikleri başarılardan dolayı Korkuteli’ni Avrupa ve Balkan Şampiyonasında temsil edecekler.
Güreş Antrenörü Ali Topal, “Sivas’ta düzenlenen U-15 küçük Yıldızlar Türkiye şampiyonasında 48 kilo Sezgin Koşar Türkiye Şampiyonu, 57 kilo Mehmet Küçük Türkiye üçüncüsü olmuştur. Milli takıma davet edilmiş olup Avrupa ve Balkan Şampiyonalarında Al bayrağımızı temsil edecektir. Rabbim derman versin. Emeği geçen başta il müdürümüz Burhanettin Hacıcaferoğlu’na ilçe Müdürümüz Ahmet Tunç’a, Kulüp başkanımız Cevat Gündoğdu ve üyelerimize, Güreş eğitim personelimize çok teşekkür ederiz. Antalya’mıza ve Korkuteli’mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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