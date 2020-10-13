Korkuteli’nde 200 keklik doğaya bırakıldı

Korkuteli’nde yaban hayatının zenginleştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında üretilen keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Korkuteli Şefliği yetkililerince ilçe merkezinde bulunan mahallelerde doğaya bırakıldı. Nesli tükenme tehdidi altındaki kekliklerin avlanmasının yasak olduğu, kekliklerin neslinin korunması için yürütülen çalışmaların ise süreceği bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu’nda katıldığı etkinlikte, 8 mahallede 25’er adet 200 keklik doğaya bırakıldı. Sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi için av ve yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamlarıyla korunmalarını sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Doğa Koruma ve Milli Parklar genel müdür yardımcısı Erdem İsmetoğlu, istasyonlarda üretilen türlerin uygun yaşam ortamlarına yerleştirilerek çevreye adaptasyonu ile ilgili çalışma yürüttüklerini belirtti.

Kınalı kekliklerin bırakıldığı alanlarda 3 yıl avlanma yasağı uyguladıklarını vurgulayan İsmetoğlu, “Kekliklerin doğaya birçok faydaları bulunmaktadır. En çok bilinen faydaları ise tahıl ambarı olarak nitelendirilen Korkuteli mahsule zarar veren ve kalitesini düşüren süne ile ölümcül hastalığa yol açan kenelerle biyolojik mücadele yapabiliyor olması. Keklik popülasyonunun artırılması için çalışmalarımız sürecek” dedi.

