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Korkuteli’nde 4 saha personelinin testleri pozitif çıktı

ANTALYA HABERLERİ  | 08.09.2020 14:12 | Son Güncelleme

Antalya’da Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 4 saha personelinin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.Antalya’da Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında, "Bugün yapılan testler sonucunda Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı 4 saha çalışanımızın Covid-19 testleri pozitif çıkmıştır.

Antalya’da Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 4 saha personelinin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Antalya’da Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında, "Bugün yapılan testler sonucunda Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı 4 saha çalışanımızın Covid-19 testleri pozitif çıkmıştır. Çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın sağlığı ve korunması amacı ile yarın itibari ile tedbir amaçlı tüm saha personelimiz 1 hafta boyunca idari izinli olarak evlerine gönderilmiştir. Çalışanlarımızın temaslı oldukları kişiler ilçe sağlık müdürlüğümüzün takibinde olup, endişe verici bir durum bulunmamaktadır. Dua eder, dua bekleriz” dedi.

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