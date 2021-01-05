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Korkuteli’nde 507 yeni doğum olurken 19 kişi hayatını kaybetti

ANTALYA HABERLERİ  | 05.01.2021 17:38 | Son Güncelleme

Korkuteli Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, 1 Ocak-31 Aralık tarihini kapsayan 2020 yılının 1 yıllık nüfus hareketlerinin istatistiki rakamlarını açıkladı.

Korkuteli’nde 507 yeni doğum olurken 19 kişi hayatını kaybetti

Korkuteli Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, 1 Ocak-31 Aralık tarihini kapsayan 2020 yılının 1 yıllık nüfus hareketlerinin istatistiki rakamlarını açıkladı. İlçede ölüm olaylarının düştüğü görüldü. 2020 yılında Korkuteli’nde, 507 doğum olayı gerçekleşirken, 19 kişi de hayatını kaybetti.
Korkuteli’nde evlenme ve boşanma istatistiklerinde de boşanmanın önceki yıllara göre düşüş yaşandığı görüldü. İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre, Korkuteli’nde 2020 yılında 297 çift evlenirken, 85 çift çeşitli nedenlerden dolayı boşandı. Bunun yanı sıra 2020 yılında 3 bin 40 adres beyanı yapılırken, 7 bin 83 kimlik kartı, 2 bin 397 adet sürücü belgesi verildi. Ayrıca, 307 adet pasaport, 281 adet yerleşim yeri belgesi, 184 adet evlenme ehliyet belgesi verildi. Korkuteli Nüfus müdürlüğü, 2020 yılında toplam 15 bin 151 adet işlem yaptı.

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