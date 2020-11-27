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Korkuteli’nde 538 bin 384 bin TL korona virüs cezası

ANTALYA HABERLERİ  | 27.11.2020 10:41 | Son Güncelleme

Korkuteli Kaymakamlığı, Korona virüs ile mücadelede kuralları ihlal eden 603 kişiye, 538 bin 384 TL idari para cezası uygulandığını bildirdi.Korkuteli Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerin sürdüğü belirtilerek, "Bu kapsamda 25 Kasım itibariyle başta park ve bahçeler ile açık alanlar; otobüs durakları; restoranlar, lokantalar, lokaller, kahvehaneler ve kafeler; market ve pazar yerleri olmak üzere ilgili diğer yerlerde sosyal mesafe ve maske kullanımı dâhil uyulması gerekli kurallar yönünden yapılan denetimler sonucunda; İlçe Emniyet Müdürlüğü, 311 kişiye idari para cezası olarak 288 bin 434 TL, İlçe Jandarma Komutanlığı, 292 kişiye 249 bin 950 TL olmak üzere toplamda 603 kişiye 538 bin 384 TL idari para cezası uygulandı.

Korkuteli Kaymakamlığı, Korona virüs ile mücadelede kuralları ihlal eden 603 kişiye, 538 bin 384 TL idari para cezası uygulandığını bildirdi.
Korkuteli Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerin sürdüğü belirtilerek, "Bu kapsamda 25 Kasım itibariyle başta park ve bahçeler ile açık alanlar; otobüs durakları; restoranlar, lokantalar, lokaller, kahvehaneler ve kafeler; market ve pazar yerleri olmak üzere ilgili diğer yerlerde sosyal mesafe ve maske kullanımı dâhil uyulması gerekli kurallar yönünden yapılan denetimler sonucunda; İlçe Emniyet Müdürlüğü, 311 kişiye idari para cezası olarak 288 bin 434 TL, İlçe Jandarma Komutanlığı, 292 kişiye 249 bin 950 TL olmak üzere toplamda 603 kişiye 538 bin 384 TL idari para cezası uygulandı. MERNİS bilgilerine göre, Korkuteli vergi dairesi yetkisinde olan 358 kişi 341 bin 246 TL, başka vergi dairesi yetkisinden olan 244 kişi 197 bin 138 TL, ödeme emri gönderilen kişi sayısı 303 kişi 306 bin 511 TL, ödeme emri tebliğ edilen kişi sayısı 219 kişi 211 bin 150 TL, tahsil edilen kişi sayısı 72 kişi 48 bin 206 TL. Ayrıca 55 kişiye ödeme emri tebliği hazırlanmakta olup, ödeme emri tebliğ edildiği halde ödemeyeneler ile ilgili cebren takip ve tahsiline ilişkin çalışmalar devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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