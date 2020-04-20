YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Korkuteli’nde 563 kişiye EİKP yardımları ödenmeye başlandı

Korkuteli’nde 563 kişiye EİKP yardımları ödenmeye başlandı

ANTALYA HABERLERİ  | 20.04.2020 18:15 | Son Güncelleme

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit’in talimatıyla Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı Yardımlarının 2’inci bölümü Korkuteli’nde vatandaşların evlerine teslim ediliyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu EİKP kapsamında 1-5 Nisan tarihleri arasında Korkuteli’nde 866 kişiye biner lira olmak üzere toplamda 866 bin lira ödeme yapılmıştı.

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit’in talimatıyla Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı Yardımlarının 2’inci bölümü Korkuteli’nde vatandaşların evlerine teslim ediliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu EİKP kapsamında 1-5 Nisan tarihleri arasında Korkuteli’nde 866 kişiye biner lira olmak üzere toplamda 866 bin lira ödeme yapılmıştı. 20 Nisan itibariyle daha önce yardım almayan 563 kişiye daha biner liradan toplamda 563 bin TL’lik yardım Korkuteli Kaymakamlığı, Vefa Sosyal Destek Grubunun koordinasyonuyla Emniyet, Jandarma, Milli Eğitim, Müftülük personelleri tarafından ailelere yardımları evlerinde teslim ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Yüksekova’da sürü halinde görülen yılanlar korkutuyor

Yüksekova’da sürü halinde görülen yılanlar korkutuyor

Kuaförlerler destek bekliyor

Kuaförlerler destek bekliyor

Hava sıcaklığı 0’ın atına düşecek

Hava sıcaklığı 0’ın atına düşecek

Sezaryanla doğum yapan annelere hayati uyarı

Sezaryanla doğum yapan annelere hayati uyarı

Aksaz’dan maske eleştirisi

Aksaz’dan maske eleştirisi

Antalya Namaz Vakitleri 20 Nisan Pazartesi

İmsak
04:43
Sabah
06:09
Öğle
13:01
İkindi
16:43
Akşam
19:43
Yatsı
21:04

Antalya Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Pazartesi

Ali Berk Eczanesi
Muratpasa
Beyza Eczanesi
Muratpasa
Doğa Eczanesi
Muratpasa
Gülin Eczanesi
Muratpasa
Olgan Eczanesi
Muratpasa
Uğur Uysal Eczanesi
Muratpasa
Demirgül Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Jandarma’dan yol uygulaması

Jandarma’dan yol uygulaması

İl Emniyet Müdürü Ulucan, Türel’i ağırladı

İl Emniyet Müdürü Ulucan, Türel’i ağırladı

Kimsenin Burnunun Kanamadığı Kazada Tartışmayı Sabırlı Polis Bitirdi

Kimsenin Burnunun Kanamadığı Kazada Tartışmayı Sabırlı Polis Bitirdi

Manavgat'ta Yatılı Hafızlık Eğitim Kursuna Kayıtlar Başladı

Manavgat'ta Yatılı Hafızlık Eğitim Kursuna Kayıtlar Başladı

İlk çift kol ve rahim naklini yaptı, yüz ve rahim nakli için başvurular arttı

İlk çift kol ve rahim naklini yaptı, yüz ve rahim nakli için başvurular arttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.