Korkuteli’nde 563 kişiye EİKP yardımları ödenmeye başlandı

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit’in talimatıyla Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı Yardımlarının 2’inci bölümü Korkuteli’nde vatandaşların evlerine teslim ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu EİKP kapsamında 1-5 Nisan tarihleri arasında Korkuteli’nde 866 kişiye biner lira olmak üzere toplamda 866 bin lira ödeme yapılmıştı. 20 Nisan itibariyle daha önce yardım almayan 563 kişiye daha biner liradan toplamda 563 bin TL’lik yardım Korkuteli Kaymakamlığı, Vefa Sosyal Destek Grubunun koordinasyonuyla Emniyet, Jandarma, Milli Eğitim, Müftülük personelleri tarafından ailelere yardımları evlerinde teslim ediyor.

