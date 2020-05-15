YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Korkuteli’nde Atlı Polisler görev yapacak

Korkuteli’nde Atlı Polisler görev yapacak

ANTALYA HABERLERİ  | 15.05.2020 18:12 | Son Güncelleme

Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı atlı polis ekipleri Korkuteli ilçesinde de görev yapacak.Korkuteli ilçesinde arefe gönü açılması planlanan Kanal Korkuteli projesinde atlı polisler görev alacak.

Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı atlı polis ekipleri Korkuteli ilçesinde de görev yapacak.
Korkuteli ilçesinde arefe gönü açılması planlanan Kanal Korkuteli projesinde atlı polisler görev alacak. Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Haziran ayında açılacak olan Seyirpark Projesi ve Arefe günü açılacak olan Kanal Korkuteli Projesinde artık atlı polislerin Korkuteli’nde görev yapmaya başlayacaklarını söyledi. İşlek : " İlçemizin imajı için pozitif etkisi olacak atlı polislerimizin görevlendirilmeleri ile ilgili göstermiş olduğu ilgiden ve destekten dolayı İl Emniyet Müdürümüz Murat Ulucan’a teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dikkat çeken korona önlemi! Kabe'den önce bu kabine giriyorlar Dikkat çeken korona önlemi! Kabe'den önce bu kabine giriyorlar
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trabzonspor'dan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Trabzonspor'dan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Mustafa Paşa Camii’nin avluna dev tente yapıldı

Mustafa Paşa Camii’nin avluna dev tente yapıldı

Sosyal mesafesiz alışverişe önlem gecikmedi

Sosyal mesafesiz alışverişe önlem gecikmedi

Devrilen traktörün altında sıkışarak can verdi

Devrilen traktörün altında sıkışarak can verdi

Başkan Tekin: "İhtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek ulaşıyor"

Başkan Tekin: "İhtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek ulaşıyor"

Konona virüse karşı tam koruma

Konona virüse karşı tam koruma

Antalya Namaz Vakitleri 15 Mayıs Cuma

İmsak
04:07
Sabah
05:42
Öğle
12:59
İkindi
16:47
Akşam
20:05
Yatsı
21:34

Antalya Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Cuma

Beyaz Eczanesi
Muratpasa
Işıklar Eczanesi
Muratpasa
Lotus Eczanesi
Muratpasa
Rodoplu Eczanesi
Muratpasa
Selen Eczanesi
Muratpasa
Serpil Eczanesi
Muratpasa
Beren Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Antalya'da FETÖ operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da FETÖ operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

3. Aşama Raylı Sistem Projesi kapsamında yol kapatılacak

3. Aşama Raylı Sistem Projesi kapsamında yol kapatılacak

Kumluca Emniyetinden broşürlü ve sözlü uyarı

Kumluca Emniyetinden broşürlü ve sözlü uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.