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  4. Korkuteli’nde bulunan 65 okulun tamamı "Okulum Temiz" belgesi aldı

Korkuteli’nde bulunan 65 okulun tamamı "Okulum Temiz" belgesi aldı

29.01.2021 10:37 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Korkuteli ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile TSE iş birliğinde Ağustos ayından bu yana okullarda yapılan incelemeler neticesinde 256 kriteri yerine getiren ilçede 3 okul ’Okulum Temiz Belgesi’ almaya hak kazandı.

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile TSE iş birliğinde Ağustos ayından bu yana okullarda yapılan incelemeler neticesinde 256 kriteri yerine getiren ilçede 3 okul ’Okulum Temiz Belgesi’ almaya hak kazandı. Korkuteli’ndeki 65 okulun tamamı “Okulum Temiz” belgesini almış oldu.
MEB Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi tarafından “Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu Belgelendirme Programı” kapsamında hazırlanan ‘Okulum Temiz Belgesi’ İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Tak tarafından Hasan Özdemirci Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Korkuteli Mesleki Eğitim Merkezi ve Gümüşlü İlkokulu müdür ve yöneticilerini makamında kabul ederek okulum temiz belgelerini takdim etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Tak, "Okulların Covid-19 rehberi kapsamında temiz ve dışarıdan çok daha güvenli olduğunu gösteren bu belgeleri almaya hak kazanan Hasan Özdemirci Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Korkuteli Mesleki Eğitim Merkezi ve Gümüşlü İlkokulu müdür ve yöneticilerini ayrı ayrı tebrik ederim. İlçemizdeki 65 okulumuz ’Okulum Temiz’ belgelerini aldılar. Tüm okul müdürlerimize başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

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