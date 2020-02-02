YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Korkuteli’nde “Camiye Koşuyoruz Namazla Buluşuyoruz” projesi

Korkuteli’nde “Camiye Koşuyoruz Namazla Buluşuyoruz” projesi

ANTALYA HABERLERİ  | 02.02.2020 17:42 | Son Güncelleme

Korkuteli’nde yarıyıl tatilinde başlatılan “Camiye Koşuyoruz Namazla Buluşuyoruz” projesi tamamlandı.

Korkuteli’nde yarıyıl tatilinde başlatılan “Camiye Koşuyoruz Namazla Buluşuyoruz” projesi tamamlandı. Proje kapsamında 15 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında 5 vakit namazı camide kılan, sure ve dualar ezberleyen çocuklara ödüller verildi.
Korkuteli’ndeki camilerde din görevlileri tarafından çocuklara verilen Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimlerinin final programı Külliye Camisinde düzenlendi. Korkuteli ilçe Müftüsü Selim Yazıcı, “Öğrencilerimizi mutlu etmek için böyle bir final programı düzenledik. Çok güzel oldu, öğrencilerimizin mutluluğunu görünce bizler de mutlu olduk. Kendilerine çeşitli hediyeler takdim ettik. Umuyoruz ki öğrencilerimiz için güzel bir eğitim olmuştur. İkinci dönem eğitim öğretim yılında kendilerine başarılar diliyoruz" dedi.
Proje kapsamında ortaokul öğrencilerinden 3 tane birinci çıktı. Enes Sami Benzin, Hayrunnisa Benzin, Muhammet Benzin birinci, Hasan Hüseyin Kardıçlı ikinci, Hıdır Mor üçüncü oldu. İlköğretim okulları arasında ise birinci Osman Borazan, ikinci Gani Erdem Kula, üçüncü Akif Keleş oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Milyonluk araç hurdaya döndü!Milyonluk araç hurdaya döndü!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan'da şaşırtan manzara

Erzincan'da şaşırtan manzara

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Bayat ekmekten harika lezzetler

Bayat ekmekten harika lezzetler

Balık adam, deniz kazasında öldü

Balık adam, deniz kazasında öldü

Başkan Ataç deprem bölgesinde

Başkan Ataç deprem bölgesinde

Antalya Namaz Vakitleri 2 Şubat Pazar

İmsak
06:31
Sabah
07:53
Öğle
13:16
İkindi
16:05
Akşam
18:29
Yatsı
19:46

Antalya Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Pazar

Asya Eczanesi
Muratpasa
Doruk Eczanesi
Muratpasa
Ela Eczanesi
Muratpasa
Güven Eczanesi
Muratpasa
Merve Eczanesi
Muratpasa
Okudan Eczanesi
Muratpasa
Beren Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Antalyaspor, Adis Jahovic'i transfer etti

Antalyaspor, Adis Jahovic'i transfer etti

Kepez’in “Antalya Sömestr Festivali” başladı

Kepez’in “Antalya Sömestr Festivali” başladı

Döviz Bürosunda Tırnakçılık Yöntemiyle Hırsızlık

Döviz Bürosunda Tırnakçılık Yöntemiyle Hırsızlık

Yaşlı ve engellilere kötü davranan şoförlere ceza verilecek

Yaşlı ve engellilere kötü davranan şoförlere ceza verilecek

Grup seks cinayetine müebbet hapis

Grup seks cinayetine müebbet hapis

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.