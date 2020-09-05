Korkuteli’nde Covid-19 denetimleri

Korkuteli Kaymakamlığı ve Korkuteli Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen denetim genelgesi kapsamında ilçe genelinde çeşitli iş yerlerine denetimlerde bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine “Korona virüs Tedbirleri Kapsamında 4 Eylül 2020 Denetimi” başlıklı gönderilen genelge sonrası Korkuteli’nde denetimler yapıldı. Korkuteli Kaymakamlığı, Korkuteli Belediyesi İlçe Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Sağlık İlçe Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nden oluşan ekipler iş yerlerinde temizlik, dezenfekte, maske takma konusunda denetimler gerçekleştirerek, esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Uygulamada zabıta ekipleri, salgının son dönemdeki seyrini göz önünde tutarak alışveriş merkezleri, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, eczane, berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafe, elektronik oyun yerleri, bilumum yaşam alanları ve kamu kurumlarını kontrol etti.

Görevlilerin denetim sırasında rehberlik ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere de ağırlık verildiğine dikkat çeken Sağlık İlçe Müdürü Dr. Oya Dirican, denetimlerdeki amacın vatandaşları rahatsız etmek değil, onların daha sağlıklı ortamlarda bulunmalarını ve daha sağlıklı hizmet almalarını sağlamak olduğunu vurguladı. İnşallah toplumumuzun birliğiyle, beraberliğiyle, anlayışı ve mücadelesiyle bu hastalığın da üzerinden geleceğiz. Hepimiz tedbirlere titizlikle uymak zorundayız. Denetim her zaman devam diyor. Bütün kurumlarımız çalışıyor. Denetimde emniyetimiz, jandarmamız, sağlık birimlerimiz, gıda ve tarım birimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız, hep birlikte bu denetimde yapıcı ve yönlendirici olarak vatandaşımızla bir ve beraberiz. Kurallara uyanlara teşekkür ediyoruz” dedi.



PARTNER Galatasaraylı Diagne uslanmıyor