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Korkuteli’nde gıda denetimi

ANTALYA HABERLERİ  | 26.08.2020 18:44 | Son Güncelleme

Korona virüs ile mücadele kapsamında ilçe genelinde tüm gıda iş kollarında denetimlerini sürdüren Korkuteli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selda Sert, denetim ekipleri ile 20 işletmeyi gıda hijyeni ve güvenliği konusunda kontrol etti.İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri ile ilçedeki toplu tüketim yerlerine yönelik yapılan denetim çalışmalarına katılan Sert, tüketicinin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının önemine değindi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında ilçe genelinde tüm gıda iş kollarında denetimlerini sürdüren Korkuteli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selda Sert, denetim ekipleri ile 20 işletmeyi gıda hijyeni ve güvenliği konusunda kontrol etti.
İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri ile ilçedeki toplu tüketim yerlerine yönelik yapılan denetim çalışmalarına katılan Sert, tüketicinin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının önemine değindi. Gıda denetim ekiplerinin 7 gün 24 saat görevlerini sürdürdüğünü anlatan Sert, “Bu çalışmalarımız Covid-19 salgını ile mücadele sürecinde de, içerisinde bulunduğumuz yeni normal sürecinde de gereken düzenlemeler doğrultusunda ve hassasiyetle devam ediyor. Bugün de ekiplerimizle toplu tüketim yerlerinde 20 işletmenin hem gıda hijyeni ve güvenliği denetimlerini hem de sosyal mesafe ve hijyen kontrollerini gerçekleştirdik. Yapılan denetimlerde işletmelerin genelde gıda denetimi, sosyal mesafe uyarısı hijyen kurallarına riayet ettiğini gözlemledik. Ekiplerimiz denetimlerine aralıksız devam edecek” dedi.

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