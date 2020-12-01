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Korkuteli’nde kısıtlamaya sıkı denetim

ANTALYA HABERLERİ  | 01.12.2020 23:56 | Son Güncelleme

Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan kararla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde olduğu gibi 5 ilin geçiş noktasında bulunan Antalya’nın Korkuteli’ ilçesinde de başladı.Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte ilçe merkezinde ki meydanlar ile işlek caddeler yerini sessizliğe bıraktı.

Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan kararla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde olduğu gibi 5 ilin geçiş noktasında bulunan Antalya’nın Korkuteli’ ilçesinde de başladı.Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte ilçe merkezinde ki meydanlar ile işlek caddeler yerini sessizliğe bıraktı. Öte yandan, polis ekipleri ilçenin birçok noktasında alınan tedbirlere uyulması için denetim yaptı.
Datköy uygulama noktasında Jandarma güvenliği sağlarken, polis ekipleri de yolda olan araçları denetledi.

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