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Korkuteli’nde yeni imar yolları üzerinde kanalizasyon çalışması

ANTALYA HABERLERİ  | 01.12.2020 16:41 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli’nde yeni açılan imar yolları üzerinde kanalizasyon imalatı gerçekleştirdi.Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Korkuteli ilçesinde yerel belediye tarafından sonradan açılan imar yollarında altyapıya yönelik tespit yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli’nde yeni açılan imar yolları üzerinde kanalizasyon imalatı gerçekleştirdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Korkuteli ilçesinde yerel belediye tarafından sonradan açılan imar yollarında altyapıya yönelik tespit yapıldı. ASAT ekipleri, iki ayrı mahallede yeni imar yolları ile birlikte doğan ihtiyacı karşılayarak kanalizasyon hattı döşemek için harekete geçti.
385 metre yeni hat döşendi
Bu kapsamda ilçeye bağlı Uzunoluk Mahallesi’nde 150 metre, Yeni Mahalle’de 235 metre olmak üzere toplamda 385 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı yapılarak hizmete hazır hale getirildi. İmalat her iki bölgede de sorunsuz olarak tamamlandı.

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