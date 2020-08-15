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Korkutelispor’un Bal rüyası gerçek oldu

ANTALYA HABERLERİ  | 15.08.2020 11:54 | Son Güncelleme

2019-2020 Antalya Süper Amatör Ligi’ni birinci sürdüren ancak yeni tip Korona virüs(Kovid 19) pandemisinden dolayı ara verilen ligde Korkutelispor’un bir üst lig Bölgesel Amatör Lige çıkışı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tescillendi.Antalya Futbol İl Temsilciliği Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından Antalya’da Süper Amatör Ligden bir üst lig olan Bölgesel Amatör Lige çıkacak takımlar açıklandı.

2019-2020 Antalya Süper Amatör Ligi’ni birinci sürdüren ancak yeni tip Korona virüs(Kovid 19) pandemisinden dolayı ara verilen ligde Korkutelispor’un bir üst lig Bölgesel Amatör Lige çıkışı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tescillendi.

Antalya Futbol İl Temsilciliği Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından Antalya’da Süper Amatör Ligden bir üst lig olan Bölgesel Amatör Lige çıkacak takımlar açıklandı. Karar Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu resmi internet sitesinde yayınlanarak tescillendi ve kulüplere bildirildi.

Karara göre, Korkuteli Belediyespor ve Demre Belediyespor Bölgesel Amatör Ligde temsil hakkı kazandı.
ASKF’den açıklanan resmi karar; " Kovid-19 Yasakları nedeniyle liglerimize verilen ara sonucunda futbol sezonu tamamlanamayıp yarım kalmıştı. 14.08.2020 tarihinde alınan karar sonucunda yerel liglerimizden Demre Belediyespor ve Korkuteli Belediyespor 2020-2021 Futbol sezonunda Spor TOTO Bölgesel Amatör Ligde temsil etmeye hak kazanmışlardır. Her iki takımımızı kutlar Bölgesel Amatör Lig’te başarılar dileriz.”ifadelerine yer verildi.

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