YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. KORMER OSB Başkanı Çetin: "Mermer OSB alt yapı çalışmaları tamamlandı"

KORMER OSB Başkanı Çetin: "Mermer OSB alt yapı çalışmaları tamamlandı"

ANTALYA HABERLERİ  | 08.05.2020 10:30 | Son Güncelleme

Korkuteli Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Davut Çetin, "Korkuteli ilçemize ve bütün bölgeye büyük ivme kazandıracak, istihdama katkı sağlayacak Mermer OSB için çalışmalarımız sürüyor.

Korkuteli Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Davut Çetin, "Korkuteli ilçemize ve bütün bölgeye büyük ivme kazandıracak, istihdama katkı sağlayacak Mermer OSB için çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda tüm kanuni alt yapı hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) öncülüğünde kurulan Korkuteli Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (KORMER OSB) Müteşebbis Heyet toplantısının ikincisi, Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun başkanlığında tele konferans yöntemi ile gerçekleştirildi. Müteşebbis Heyeti Üyelerinin katılımı ile yapılan toplantıda, Korkuteli Mermer OSB’de gelinen süreç değerlendirilirken, KORMER OSB Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin bölgede önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalarla ilgili olarak detaylı bilgiler verdi.

Bölge adına KEP adresi alındı
Başkan Çetin, KORMER OSB’de tüm kanuni alt yapı hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, “Korkuteli ilçemize ve bütün bölgeye büyük ivme kazandıracak, istihdama katkı sağlayacak Mermer OSB için çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda tüm kanuni alt yapı hazırlıklarımızı tamamladık. Bölge adına Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi alındı. Bölgenin çalışmalarının anlatılacağı web sayfası kormer.org.tr ismiyle alındı. Sosyal medya hesapları tanımlandı. Yapılan çalışmaları bu platformlardan kamuoyu ile de paylaşacağız. Önümüzdeki günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na ‘Kamu Yararı Kararı’ için başvuruda bulunulacak. Bölge, çevreye duyarlı ve endüstri 4.0 teknolojilerine uygun olarak tasarlanıyor ve bu öncelikler gözetilerek faaliyete geçecek. Burada işlenen mermer, katma değerli bir ürün olarak ihraç edilecek” dedi.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu da toplantıda yaptığı konuşmada ATSO’nun bu girişiminin bölge ekonomisinin gelişimi için büyük önem taşıdığını belirterek, KORMER OSB’nin bölgeye kazandırılmasında lokomotif rolünü üstlenen ATSO’ya Başkan Davut Çetin nezdinde teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinop'ta keşfedildi! 3 bin yıldır oradaymış... Sinop'ta keşfedildi! 3 bin yıldır oradaymış...
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kuşadası’nda 3 ayrı hırsızlık olayının zanlısı yakalandı

Kuşadası’nda 3 ayrı hırsızlık olayının zanlısı yakalandı

Sakarya’da fideye talep arttı

Sakarya’da fideye talep arttı

Boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek öldü

Boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek öldü

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

İnegöl’de hedef 1 milyon maske

İnegöl’de hedef 1 milyon maske

Adana'da helikopter destekli narkotik uygulaması

Adana'da helikopter destekli narkotik uygulaması

Antalya Namaz Vakitleri 8 Mayıs Cuma

İmsak
04:16
Sabah
05:49
Öğle
12:59
İkindi
16:46
Akşam
19:59
Yatsı
21:25

Antalya Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Bulvar Eczanesi
Muratpasa
İbrahim Özer Eczanesi
Muratpasa
İdil Eczanesi
Muratpasa
Merkez Eczanesi
Muratpasa
Şule Eczanesi
Muratpasa
Yeni Yaprak Eczanesi
Muratpasa
Küçüksu Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Antalya ve 6 ilde giriş çıkış yasağı kalktı

Antalya ve 6 ilde giriş çıkış yasağı kalktı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Yardım almadığını iddia eden vatandaşa Vali’den belgeli cevap

Yardım almadığını iddia eden vatandaşa Vali’den belgeli cevap

Bebeğinin boğazına bıçak dayayan zanlıyı polis bacağından vurarak yakaladı

Bebeğinin boğazına bıçak dayayan zanlıyı polis bacağından vurarak yakaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.