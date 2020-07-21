Kornea nakli ile yeniden görmeye başladı

Şanlıurfa’da yaşayan 4 çocuk babası Nusret Ercan, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen kornea nakliyle yeniden görmeye başladı.

Çocukluk döneminde bir gözünü kaybeden ve tek gözüyle yaşamını devam ettirdiğini belirten Nusret Ercan (79), gören gözünde de görme kaybı yaşayınca sağlık kuruluşlarına başvurduğunu söyledi. Başvurduğu birçok merkezde kornea nakli yaptırması gerektiğinin belirtildiğini kaydeden Ercan, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı kornea nakliyle yeniden görmeye başlamanın sevincini yaşadı.

Yeniden görebilmenin mutluluğunu yaşıyor

Yakınlarının nakil için yaptığı araştırma sonucunda, SANKO Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği’nde karar kıldıklarına vurgu yapan Ercan, “Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Pelin Özyol’a muayene olduk, başarılı bir kornea nakli ameliyatı geçirdim, kararan dünyam aydınlandı” dedi. Ercan “Doktorumuza, ekibine ve tüm hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum. Doktorum sanki yıllardır tanışıyormuşuz gibi çok ilgilendi. Yeniden görebildiğim ve bu duyguyu yaşadığım için çok mutluyum" diyerek, mutluluğunu ifade etti. Ercan’ın ameliyatını gerçekleştiren SANKO Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Pelin Özyol, tek gözünü çocukken kaybeden Nusret Ercan’ın diğer gözünde de tamamen görme kaybı yaşadığını hatırlattı. SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı da olan Doç. Dr. Özyol, “Başarılı bir ameliyat geçiren hastamızın durumu şu anda iyi, ilerleyen zamanda çok daha iyi olacak. Hastamızın tekrar görmeye başlaması bizler için de mutluluk vericidir” ifadelerini kullandı.

SANKO Üniversitesi Hastanesi

Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

