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Korona aşısı Malatya’da da yapılacak

MALATYA HABERLERİ  | 18.09.2020 12:22 | Son Güncelleme

Çin’li ilaç firması tarafından geliştirilen ve Türkiye’de 9 ilde yapılacak olan Covid-19 aşısı Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yapılacak.Covit-19 hastalığına karşı Çin menşeili Sinovac Biotech firması tarafından geliştirilen aşının seri üretiminden önceki son aşaması olan gönüllü insanlar üzerinde denenmesi yani faz-3 çalışması dünya ile aynı zamanda ülkemizde de başlatıldı.

Korona aşısı Malatya’da da yapılacak

Çin’li ilaç firması tarafından geliştirilen ve Türkiye’de 9 ilde yapılacak olan Covid-19 aşısı Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yapılacak.
Covit-19 hastalığına karşı Çin menşeili Sinovac Biotech firması tarafından geliştirilen aşının seri üretiminden önceki son aşaması olan gönüllü insanlar üzerinde denenmesi yani faz-3 çalışması dünya ile aynı zamanda ülkemizde de başlatıldı. Geliştirilen aşı inaktif virüs (ölü virus) aşısı ve ilk iki faz çalışmaları başarı ile tamamlandı.
Çalışmanın etik kurul izinleri ve Sağlık Bakanlığı onayı alındı. Malatya koordinatörlüğünü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyemiz Prof. Dr. Yaşar Bayındır yürütüyor.
Konuyla ilgili bilgi veren Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, "Hastane olarak tüm hazırlıklarımız tamamlandı ve kısa süre içerisinde sağlık çalışanı gönüllüler üzerinde çift kör, randomize, kontrollü çalışma şeklinde denenecek. Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak isteyenlerden çalışma şartlarına uygun olanlara öncesinde gerekli tetkikler (PCR, antikor vs) yapıldıktan sonra aşı uygulanacak ve bir yıl süre ile takip edilecek" dedi.
Bu çalışma dışında iki farklı aşı çalışması için de yine Turgut Özal Tıp Merkezi’nin seçildiğini belirten Beytur, "Bilahare bu çalışmalara da başlanacak. Güçlü bir laboratuvar ve klinik alt yapısı olan Turgut Özal Tıp Merkezi’nin böyle bir prestijli çalışmaya dahil edilmesi tesadüf değildir. 33 yıllık Tıp Fakültemizin akademik gücü ve hocalarımızın gayreti ile bu güven oluşmuştur. Kurumumuzun bu günlere gelmesinde kurulduğu günden bugüne tüm yönetimlerin katkısı olmuştur" şeklinde konuştu.

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