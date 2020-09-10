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Korona, Battalgazi’de aşıkları durduramadı

MALATYA HABERLERİ  | 10.09.2020 13:33 | Son Güncelleme

Pandemi sürecinde gelen talepler doğrultusunda nikah işlerine ara vermeden devam eden Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, Türkiye’de virüs vakasının ilk görüldüğü 11 Mart’tan bugüne kadar toplam 973 çiftin nikah işlemlerini, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirdi.Battalgazi Belediyesi, pandemi sürecinde gelen talepler doğrultusunda nikah işlerine ara vermeden devam etti.

Pandemi sürecinde gelen talepler doğrultusunda nikah işlerine ara vermeden devam eden Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, Türkiye’de virüs vakasının ilk görüldüğü 11 Mart’tan bugüne kadar toplam 973 çiftin nikah işlemlerini, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirdi.
Battalgazi Belediyesi, pandemi sürecinde gelen talepler doğrultusunda nikah işlerine ara vermeden devam etti. Korona virüs sebebiyle kısıtlı imkanlara rağmen evlilikten geri adım atmayan çiftler, Battalgazi Belediyesi Evlendirme Dairesi’nin yolunu tuttu. Evlenmek isteyen çiftler için kolaylıklar sağlayan Battalgazi Belediyesi, Türkiye’de virüs vakasının ilk görüldüğü 11 Mart’tan bugüne kadar toplam 973 çiftin nikah işlemlerini, aldığı olağanüstü tedbirler eşliğinde gerçekleştirdi. Nikah töreninde Battalgazi Belediyesi evlendirme memurunun, "Hastalıkta ve sağlıkta, iyi günde kötü günde evlenmeyi kabul ediyor musun" sorusuna yüksek sesle ’evet’ diye cevap veren çiftlerin bu mutlu anlarına yakınları ise salon dışında eşlik etti.

"Maske ve sosyal mesafeye özen gösterildi"
Battalgazi Belediyesi Evlendirme Dairesi, nikah işlemlerini İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi uyarınca korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. Alınan önlemler doğrultusunda damat, gelin ve şahitler için maske zorunluluğu bulunurken; 1.5 metrelik sosyal mesafeye dikkat edilerek çiftlerin nikah akitleri gerçekleştirildi.

“Önlemler eşliğinde nikah akitlerini gerçekleştirdik”
Pandemi sürecinde çiftlerin mutluklarına ortak olduklarını dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Öncelikle evlenen çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyor, tebrik ediyorum. Battalgazi Belediyesi olarak korona virüse karşı aldığımız olağanüstü tedbirler çerçevesinde nikah işlemlerimizi sürdürüyoruz. Korona virüs sürecinde nikahlarda erteleme yapmadık. Nikah işlemlerini daha ileri bir tarihe almak isteyen çiftlerimize gereken kolaylıkları sağladık. Ancak nikahlarını kıydırmak isteyen çiftlerimiz, aldığımız tedbirler nezaretinde sosyal mesafe kuralı gözetilerek sade bir şekilde çiftlerimizin nikah akdini gerçekleştirdik. Evlilik cüzdanları dahil her tarafın dezenfekte edilmesine özen gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlığını düşünmek zorundayız” dedi.

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